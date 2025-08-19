The Guardian: Putin a Zelenskyj by sa mohli stretnúť v Maďarsku
13:06
Budapešť
Stretnutie ruského prezidenta Vladimira Putina a ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského by sa podľa nemenovaného vysokého predstaviteľa americkej vlády mohlo uskutočniť v Maďarsku. S odvolaním sa na server hirado.hu to uviedol britský denník The Guardian, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Server magyarnemzet.hu v tejto súvislosti poznamenal, že jedným z dôvodov v prospech takéhoto rozhodnutia by mohla byť skutočnosť, že maďarský parlament v máji schválil vystúpenie Maďarska z Medzinárodného trestného súdu (ICC). Táto organizácia so sídlom v Haagu predtým vydala zatykač na Putina, a teda orgány členských krajín ICC by mali ruského prezidenta zatknúť.
Predseda mimoparlamentnej strany TISZA (Rešpekt a sloboda) Péter Magyar na Facebooku uviedol, že na stretnutí amerického a ukrajinského prezidenta, ako aj európskych lídrov, „bolestne chýbal pri rokovacom stole bojovník za mier“. Dodal že európski lídri strávili hodiny diskusiami s americkým a ukrajinským prezidentom o ceste k mieru a potrebných bezpečnostných zárukách, maďarský premiér Viktor Orbán bol však na dovolenke, alebo „možno len nebol pozvaný“.
Magyar odporučil Orbánovi, aby uznal platnosť Budapeštianskeho memoranda z roku 1994 a aby inicioval usporiadanie schôdzky Putina a Zelenského v Budapešti. Uvedená dohoda podpísaná v Maďarsku pred 31 rokmi sa týkala územnej celistvosti, nezávislosti a bezpečnostných záruk Ukrajiny, „teraz musíme v tejto veci uzavrieť dlhodobo životaschopnú dohodu“, napísal predseda TISZY vo svojom príspevku.
Americký prezident Donald Trump aj Zelenskyj vyjadrili nádej, že ich pondelkové stretnutie by nakoniec mohlo viesť k trojstranným rozhovorom s Putinom, ktorého sily pomaly postupujú na východe Ukrajiny, dodáva server.
Trump v pondelok večer na sociálnych sieťach napísal, že zavolal ruskému prezidentovi a začal plánovať stretnutie Putina a Zelenského, po ktorom by nasledoval trojstranný summit všetkých troch prezidentov.
Šéf Bieleho domu európskym lídrom povedal, že takýto postup navrhol Putin, cituje agentúra Reuters zdroj z európskej delegácie.
Francúzsky prezident Emmanuel Macron navrhol Švajčiarsko ako potenciálneho hostiteľa summitu o prímerí medzi Putinom a Zelenským. Schôdzka by sa mala konať v nadväznosti na osobitné rokovania s americkým prezidentom Donaldom Trumpom, uviedla v utorok agentúra AFP.
Po pondelkovom stretnutí v Bielom dome, na ktorom sa zúčastnili Zelenskyj, európski lídri a prezident USA, Macron povedal, že summit by sa mohol konať v Európe. „Bude ho hostiť neutrálna krajina, možno Švajčiarsko – presadzujem Ženevu – alebo iná krajina,“ povedal francúzsky líder.
