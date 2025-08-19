  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Utorok, 19.8.2025Meniny má Lýdia
26°Bratislava

The Guardian: Putin a Zelenskyj by sa mohli stretnúť v Maďarsku

  • DNES - 13:06
  • Budapešť
The Guardian: Putin a Zelenskyj by sa mohli stretnúť v Maďarsku

Stretnutie ruského prezidenta Vladimira Putina a ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského by sa podľa nemenovaného vysokého predstaviteľa americkej vlády mohlo uskutočniť v Maďarsku. S odvolaním sa na server hirado.hu to uviedol britský denník The Guardian, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Server magyarnemzet.hu v tejto súvislosti poznamenal, že jedným z dôvodov v prospech takéhoto rozhodnutia by mohla byť skutočnosť, že maďarský parlament v máji schválil vystúpenie Maďarska z Medzinárodného trestného súdu (ICC). Táto organizácia so sídlom v Haagu predtým vydala zatykač na Putina, a teda orgány členských krajín ICC by mali ruského prezidenta zatknúť.

Predseda mimoparlamentnej strany TISZA (Rešpekt a sloboda) Péter Magyar na Facebooku uviedol, že na stretnutí amerického a ukrajinského prezidenta, ako aj európskych lídrov, „bolestne chýbal pri rokovacom stole bojovník za mier“. Dodal že európski lídri strávili hodiny diskusiami s americkým a ukrajinským prezidentom o ceste k mieru a potrebných bezpečnostných zárukách, maďarský premiér Viktor Orbán bol však na dovolenke, alebo „možno len nebol pozvaný“.

Magyar odporučil Orbánovi, aby uznal platnosť Budapeštianskeho memoranda z roku 1994 a aby inicioval usporiadanie schôdzky Putina a Zelenského v Budapešti. Uvedená dohoda podpísaná v Maďarsku pred 31 rokmi sa týkala územnej celistvosti, nezávislosti a bezpečnostných záruk Ukrajiny, „teraz musíme v tejto veci uzavrieť dlhodobo životaschopnú dohodu“, napísal predseda TISZY vo svojom príspevku.

Americký prezident Donald Trump aj Zelenskyj vyjadrili nádej, že ich pondelkové stretnutie by nakoniec mohlo viesť k trojstranným rozhovorom s Putinom, ktorého sily pomaly postupujú na východe Ukrajiny, dodáva server.

Trump v pondelok večer na sociálnych sieťach napísal, že zavolal ruskému prezidentovi a začal plánovať stretnutie Putina a Zelenského, po ktorom by nasledoval trojstranný summit všetkých troch prezidentov.

Šéf Bieleho domu európskym lídrom povedal, že takýto postup navrhol Putin, cituje agentúra Reuters zdroj z európskej delegácie.

Francúzsky prezident Emmanuel Macron navrhol Švajčiarsko ako potenciálneho hostiteľa summitu o prímerí medzi Putinom a Zelenským. Schôdzka by sa mala konať v nadväznosti na osobitné rokovania s americkým prezidentom Donaldom Trumpom, uviedla v utorok agentúra AFP.

Po pondelkovom stretnutí v Bielom dome, na ktorom sa zúčastnili Zelenskyj, európski lídri a prezident USA, Macron povedal, že summit by sa mohol konať v Európe. „Bude ho hostiť neutrálna krajina, možno Švajčiarsko – presadzujem Ženevu – alebo iná krajina,“ povedal francúzsky líder.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Lavrov: Rusko neodmieta žiaden formát rokovaní o vojne na Ukrajine; chce záruky

Lavrov: Rusko neodmieta žiaden formát rokovaní o vojne na Ukrajine; chce záruky

DNES - 13:31Zahraničné

Moskva neodmieta žiaden formát rokovaní o vojne na Ukrajine, vyhlásil v utorok ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov.

Poľsko: Spor vlády a prezidenta pre neúčasť na rokovaní v Bielom dome pokračuje

Poľsko: Spor vlády a prezidenta pre neúčasť na rokovaní v Bielom dome pokračuje

DNES - 11:56Zahraničné

V Poľsku pokračuje spor o zodpovednosť za neúčasť na pondelkovom rokovaní vo Washingtone.

Macron navrhol, aby sa rokovania Putina a Zelenského konali v Ženeve

Macron navrhol, aby sa rokovania Putina a Zelenského konali v Ženeve

DNES - 10:32Zahraničné

Francúzsky prezident navrhol Švajčiarsko ako potenciálneho hostiteľa summitu o prímerí medzi ruským prezidentom Vladimirom Putinom a jeho ukrajinským náprotivkom Volodymyrom Zelenským.

Wadephul: Putin by mal súhlasiť s prímerím pred rokovaniami so Zelenským

Wadephul: Putin by mal súhlasiť s prímerím pred rokovaniami so Zelenským

DNES - 9:52Zahraničné

Nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul v utorok žiadal, aby ruský prezident súhlasil s prímerím na Ukrajine ako podmienkou pre plánované bilaterálne stretnutie s Volodymyrom Zelenským.

Vosveteit.sk
Batériová gigafabrika v Šuranoch dostala povolenie stavať: Spoločnosť GIB chce vytvoriť viac ako tisíc nových pracovných miestBatériová gigafabrika v Šuranoch dostala povolenie stavať: Spoločnosť GIB chce vytvoriť viac ako tisíc nových pracovných miest
Samsung potichu pridal novinku do One UI. Hráčom mobilných hier prinesie obrovskú výhoduSamsung potichu pridal novinku do One UI. Hráčom mobilných hier prinesie obrovskú výhodu
Rusko vyšle do vesmíru „Noemovu archu“. Bude plná myší a ďalších živočíchov. Letieť budú už zajtraRusko vyšle do vesmíru „Noemovu archu“. Bude plná myší a ďalších živočíchov. Letieť budú už zajtra
Samsung ukázal málo známe nastavenia v mobile, ktoré ti pomôžu predĺžiť výdrž batérie. Toto si určite uprav aj ty!Samsung ukázal málo známe nastavenia v mobile, ktoré ti pomôžu predĺžiť výdrž batérie. Toto si určite uprav aj ty!
Zabudni na kľúče, tieto dvere otvoríš rýchlejšie, než žmurkneš. Inteligentný zámok WELOCK ToucA51 si zamiluješZabudni na kľúče, tieto dvere otvoríš rýchlejšie, než žmurkneš. Inteligentný zámok WELOCK ToucA51 si zamiluješ
POZOR! NBS varuje, mobily Slovákov zaplavili falošné hovory. Ak budeš počuť tento príbeh, útočník sa ťa snaží okradnúť!POZOR! NBS varuje, mobily Slovákov zaplavili falošné hovory. Ak budeš počuť tento príbeh, útočník sa ťa snaží okradnúť!
Rusi začali blokovať WhatsApp, americkí agenti spravili obrovský trapas a Británia nasadzuje dodávky na sledovanie tváríRusi začali blokovať WhatsApp, americkí agenti spravili obrovský trapas a Británia nasadzuje dodávky na sledovanie tvárí
Webbov teleskop pozoroval niečo, čo má potenciál prepísať učebnice. Existujeme v gigantickej čiernej diere?Webbov teleskop pozoroval niečo, čo má potenciál prepísať učebnice. Existujeme v gigantickej čiernej diere?
Microsoft varuje. Milióny počítačov s Windows sa čoskoro ocitnú bez ochranyMicrosoft varuje. Milióny počítačov s Windows sa čoskoro ocitnú bez ochrany
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP