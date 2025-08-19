NBS upozorňuje na falošné telefonáty a podvody v jej mene
- DNES - 12:45
- Bratislava
Národná banka Slovenska (NBS) v uplynulých týždňoch zaznamenala opakované prípady telefonátov, pri ktorých sa neznáme osoby vydávajú za jej zamestnancov.
Cieľom je získať takýmto podvodným spôsobom osobné údaje alebo prístup k bankovému účtu obete. Upozornila na to centrálna banka na sociálnej sieti.
„Môže ísť o tzv. vishing - podvodné telefonáty, často kombinované s falošnými SMS správami, e-mailami či webovými stránkami. Podvodníci sa môžu predstaviť menom reálneho zamestnanca NBS alebo polície. Môžu vás naliehavo žiadať o ´ochranu´ vašich peňazí, zaslanie údajov či dokonca prevod financií,“ priblížila centrálna banka.
Zároveň upozornila, že formy týchto podvodov sa neustále menia, ľudia by preto mali byť obozretní na nové spôsoby, akými sa podvodníci môžu snažiť oklamať verejnosť. Pripomenula, že NBS nikdy nevolá občanom s požiadavkou na osobné údaje či investície. Rovnako polícia nikdy nežiada, aby ľudia niekam posielali peniaze alebo odovzdávali cennosti.
„Ak dostanete podozrivý telefonát, neposkytujte žiadne informácie a okamžite ukončite hovor. Máte pochybnosti? Oslovte priamo svoju banku alebo kontaktujte políciu,“ dodala NBS.
