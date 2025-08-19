Polícia vyšetruje závažný zločin vraždy 64-ročného muža
Polícia vyšetruje obzvlášť závažný zločin vraždy, ku ktorému došlo na severnom Spiši.
Násilnou smrťou zomrel 64-ročný muž v obci Hniezdne neďaleko Starej Ľubovne. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala, že ho našli v jednom z rodinných domov bez známok života v pondelok (18. 8.) vo večerných hodinách.
„Z doposiaľ získaných informácií išlo o násilné úmrtie. Prípad prevzal vyšetrovateľ Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove, vykonáva všetky potrebné procesné úkony smerujúce k objasneniu tohto závažného skutku,“ uviedla hovorkyňa s tým, že krajský vyšetrovateľ na prípade intenzívne pracuje. Vzhľadom na závažnosť činu nie je možné zatiaľ poskytnúť bližšie informácie.
