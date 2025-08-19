Diaľnica D2 v smere z Malaciek do ČR je pre nehodu neprejazdná
Diaľnica D2 v smere z Malaciek do Českej republiky je pre utorkovú nehodu kamióna neprejazdná.
Odklon je vykonávaný na zjazd Malacky smer Kúty po ceste I/2. TASR o tom informovala hovorkyňa bratislavskej krajskej polície Katarína Bartošová.
„Podľa doposiaľ zistených informácií tu prišlo k prevráteniu kamióna, pričom 48-ročný vodič kamiónu bol prevezený so zraneniami do jednej z bratislavských nemocníc,“ priblížila hovorkyňa s tým, že nehoda sa stala krátko po 10.00 h. Ako dodala, diaľnica bude uzavretá predbežne do 14.30 h.
Polícia vodičov žiada o trpezlivosť, o zvýšenú opatrnosť pri prejazde obchádzkovou trasou a rešpektovanie pokynov policajtov.
Polícia vyšetruje závažný zločin vraždy 64-ročného muža
Polícia vyšetruje obzvlášť závažný zločin vraždy, ku ktorému došlo na severnom Spiši. Násilnou smrťou zomrel 64-ročný muž v obci Hniezdne neďaleko Starej Ľubovne.
Hasiči v pondelok zasahovali pri požiari strojovne remorkéra
Bratislavskí hasiči v pondelok (18. 8.) popoludní zasahovali v suchom doku lodenice, kde vypukol požiar strojovne tlačného remorkéra počas údržbových prác.
Horskí záchranári pomáhali vo Vysokých Tatrách uviaznutým turistom z Kirgizska
Horskí záchranári pomáhali v noci na utorok dvojici turistov z Kirgizska, ktorí uviazli vo Vysokých Tatrách.
Polícia našla v byte pobodaného muža
V byte našli muža s otvorenou ranou brucha.