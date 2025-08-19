  • Články
Diaľnica D2 v smere z Malaciek do ČR je pre nehodu neprejazdná

  • DNES - 11:50
  • Bratislava
Diaľnica D2 v smere z Malaciek do ČR je pre nehodu neprejazdná

Diaľnica D2 v smere z Malaciek do Českej republiky je pre utorkovú nehodu kamióna neprejazdná.

Odklon je vykonávaný na zjazd Malacky smer Kúty po ceste I/2. TASR o tom informovala hovorkyňa bratislavskej krajskej polície Katarína Bartošová.

„Podľa doposiaľ zistených informácií tu prišlo k prevráteniu kamióna, pričom 48-ročný vodič kamiónu bol prevezený so zraneniami do jednej z bratislavských nemocníc,“ priblížila hovorkyňa s tým, že nehoda sa stala krátko po 10.00 h. Ako dodala, diaľnica bude uzavretá predbežne do 14.30 h.

Polícia vodičov žiada o trpezlivosť, o zvýšenú opatrnosť pri prejazde obchádzkovou trasou a rešpektovanie pokynov policajtov.

Zdroj: Info.sk, TASR
