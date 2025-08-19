Hasiči v pondelok zasahovali pri požiari strojovne remorkéra

  • Články
Utorok, 19.8.2025Meniny má Lýdia
  • DNES - 11:47
  • Bratislava
Bratislavskí hasiči v pondelok (18. 8.) popoludní zasahovali v suchom doku lodenice, kde vypukol požiar strojovne tlačného remorkéra počas údržbových prác.

Príčina vzniku požiaru a výška škody sú v štádiu zisťovania. Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) o tom informoval na sociálnej sieti.

Po príchode na miesto bol požiar už plne rozvinutý a z lode vychádzal hustý čierny dym, ktorý spôsobil nulovú viditeľnosť. Hasiči sa preto museli orientovať pomocou termokamery. Následne preskúmali celý priestor a uistili sa, že sa tam nikto nenachádza,“ priblížil HaZZ.

Ako doplnil, po lokalizácii požiaru hasiči pokračovali v ochladzovaní okolitého priestoru a v dohášaniu skrytých ohnísk. „Po jeho likvidácii vykonali záverečný prieskum a skontrolovali priestor analyzátorom nebezpečných plynov a pár, pričom výsledok bol negatívny. Miesto zásahu bolo následne odovzdané zamestnancom lodenice,“ dodal HaZZ.

Zdroj: Info.sk, TASR
