Hasiči v pondelok zasahovali pri požiari strojovne remorkéra
Bratislavskí hasiči v pondelok (18. 8.) popoludní zasahovali v suchom doku lodenice, kde vypukol požiar strojovne tlačného remorkéra počas údržbových prác.
Príčina vzniku požiaru a výška škody sú v štádiu zisťovania. Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) o tom informoval na sociálnej sieti.
„Po príchode na miesto bol požiar už plne rozvinutý a z lode vychádzal hustý čierny dym, ktorý spôsobil nulovú viditeľnosť. Hasiči sa preto museli orientovať pomocou termokamery. Následne preskúmali celý priestor a uistili sa, že sa tam nikto nenachádza,“ priblížil HaZZ.
Ako doplnil, po lokalizácii požiaru hasiči pokračovali v ochladzovaní okolitého priestoru a v dohášaniu skrytých ohnísk. „Po jeho likvidácii vykonali záverečný prieskum a skontrolovali priestor analyzátorom nebezpečných plynov a pár, pričom výsledok bol negatívny. Miesto zásahu bolo následne odovzdané zamestnancom lodenice,“ dodal HaZZ.
Polícia vyšetruje závažný zločin vraždy 64-ročného muža
Polícia vyšetruje obzvlášť závažný zločin vraždy, ku ktorému došlo na severnom Spiši. Násilnou smrťou zomrel 64-ročný muž v obci Hniezdne neďaleko Starej Ľubovne.
Diaľnica D2 v smere z Malaciek do ČR je pre nehodu neprejazdná
Diaľnica D2 v smere z Malaciek do Českej republiky je pre utorkovú nehodu kamióna neprejazdná. Odklon je vykonávaný na zjazd Malacky smer Kúty po ceste I/2.
Horskí záchranári pomáhali vo Vysokých Tatrách uviaznutým turistom z Kirgizska
Horskí záchranári pomáhali v noci na utorok dvojici turistov z Kirgizska, ktorí uviazli vo Vysokých Tatrách.
Polícia našla v byte pobodaného muža
V byte našli muža s otvorenou ranou brucha.