NBS upozorňuje na činnosť platformy FDTE, nemá oprávnenie v oblasti kryptoaktív

  • DNES - 11:09
  • Bratislava
Platforma FDTE, ktorá prostredníctvom svojej webovej stránky ponúka možnosť investovať do kryptoaktív, nemá oprávnenie poskytovať takéto služby na území Slovenskej republiky. Využívaním služieb takýchto subjektov sa ich klienti vystavujú značnému riziku. Upozornila na to Národná banka Slovenska (NBS).

NBS dostala podnety týkajúce sa platformy FDTE a osôb propagujúcich aktivity tohto subjektu, pričom platforma FDTE a osoby, ktoré ju propagujú, majú prepojenia na platformu LWEX, na ktorú NBS už v minulosti zverejnila upozornenie,“ informovala centrálna banka.

Zároveň pripomenula, že služby v oblasti kryptoaktív je na území Slovenskej republiky oprávnený poskytovať len subjekt s povolením od NBS alebo od príslušného orgánu dohľadu iného členského štátu Európskej únie (EÚ). V prechodnom období do 30. decembra 2025 aj subjekt s príslušnou viazanou živnosťou.

NBS dlhodobo upozorňuje klientov na finančnom trhu, aby si v prípade záujmu o investovanie na finančných trhoch preverili oprávnenie subjektov, prostredníctvom ktorého obchod uzatvárajú, na internetovej stránke NBS a dôkladne zvážili, s ktorým subjektom vstúpia do zmluvného vzťahu,“ konštatovala centrálna banka s tým, že investovanie na trhu s kryptoaktívami v sebe zahŕňa rôzne riziká, vrátane častých podvodov. Na svoje stránke zverejnila aj odporúčania a rady, ako sa brániť voči podvodom v tejto oblasti.

Dohľad nad finančným trhom je zo zákona neverejný, NBS preto nezverejňuje prípadné výsledky z vykonaného dohľadu. „NBS vždy vykonáva potrebné kroky a poskytuje súčinnosť aj iným inštitúciám a úradom. Ak má spotrebiteľ podozrenie zo spáchanie trestného činu, odporúčame podať trestné oznámenie na príslušnom oddelení policajného zboru alebo prokuratúre,“ doplnila centrálna banka.

Zdroj: Info.sk, TASR
