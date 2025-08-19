  • Články
Macron navrhol, aby sa rokovania Putina a Zelenského konali v Ženeve

  • DNES - 10:32
  • Paríž
Francúzsky prezident Emmanuel Macron navrhol Švajčiarsko ako potenciálneho hostiteľa summitu o prímerí medzi ruským prezidentom Vladimirom Putinom a jeho ukrajinským náprotivkom Volodymyrom Zelenským. Schôdzka by sa mala konať v nadväznosti na osobitné rokovania s americkým prezidentom Donaldom Trumpom.

Po pondelkovom stretnutí v Bielom dome, na ktorom sa zúčastnili Zelenskyj, európski lídri a prezident USA, Macron povedal, že summit by sa mohol konať v Európe. „Bude ho hostiť neutrálna krajina, možno Švajčiarsko – presadzujem Ženevu – alebo iná krajina,“ povedal francúzsky líder v rozhovore odvysielanom v utorok televíziou LCI. „Posledné bilaterálne rokovania sa konali v Istanbule,“ pripomenul odkazujúc na tri kolá schôdzok na nižšej úrovni medzi Ruskom a Ukrajinou, ktoré prebiehali v čase od mája do júla.

Macron povedal, že Francúzsko a Británia sa v utorok stretnú s ďalšími spojencami Ukrajiny, aby ich „oboznámili s rozhodnutiami“ prijatými vo Washingtone v otázke poskytovania bezpečnostných záruk Kyjevu. „Hneď potom začneme konkrétnu spoluprácu s Američanmi. Takže (od utorka) naši diplomatickí poradcovia, ministri a náčelníci štábov začnú pracovať na tom, aby zistili, kto je pripravený prevziať akú úlohu,“ povedal.

Na otázku, či bude Zelenskyj nútený vzdať sa územia v prospech Ruska, Macron odpovedal, že to záleží na Kyjeve. „Ukrajina urobí ústupky, ktoré považuje za spravodlivé a správne,“ povedal. „Buďme však veľmi opatrní, keď hovoríme o právnom uznaní,“ zdôraznil. „Ak si krajiny... môžu povedať, že získajú územie silou, otvorí to Pandorinu skrinku,“ dodal.

Zdroj: Info.sk, TASR
