Macron navrhol, aby sa rokovania Putina a Zelenského konali v Ženeve
- DNES - 10:32
- Paríž
Francúzsky prezident Emmanuel Macron navrhol Švajčiarsko ako potenciálneho hostiteľa summitu o prímerí medzi ruským prezidentom Vladimirom Putinom a jeho ukrajinským náprotivkom Volodymyrom Zelenským. Schôdzka by sa mala konať v nadväznosti na osobitné rokovania s americkým prezidentom Donaldom Trumpom.
Po pondelkovom stretnutí v Bielom dome, na ktorom sa zúčastnili Zelenskyj, európski lídri a prezident USA, Macron povedal, že summit by sa mohol konať v Európe. „Bude ho hostiť neutrálna krajina, možno Švajčiarsko – presadzujem Ženevu – alebo iná krajina,“ povedal francúzsky líder v rozhovore odvysielanom v utorok televíziou LCI. „Posledné bilaterálne rokovania sa konali v Istanbule,“ pripomenul odkazujúc na tri kolá schôdzok na nižšej úrovni medzi Ruskom a Ukrajinou, ktoré prebiehali v čase od mája do júla.
Macron povedal, že Francúzsko a Británia sa v utorok stretnú s ďalšími spojencami Ukrajiny, aby ich „oboznámili s rozhodnutiami“ prijatými vo Washingtone v otázke poskytovania bezpečnostných záruk Kyjevu. „Hneď potom začneme konkrétnu spoluprácu s Američanmi. Takže (od utorka) naši diplomatickí poradcovia, ministri a náčelníci štábov začnú pracovať na tom, aby zistili, kto je pripravený prevziať akú úlohu,“ povedal.
Na otázku, či bude Zelenskyj nútený vzdať sa územia v prospech Ruska, Macron odpovedal, že to záleží na Kyjeve. „Ukrajina urobí ústupky, ktoré považuje za spravodlivé a správne,“ povedal. „Buďme však veľmi opatrní, keď hovoríme o právnom uznaní,“ zdôraznil. „Ak si krajiny... môžu povedať, že získajú územie silou, otvorí to Pandorinu skrinku,“ dodal.
Wadephul: Putin by mal súhlasiť s prímerím pred rokovaniami so Zelenským
Nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul v utorok žiadal, aby ruský prezident súhlasil s prímerím na Ukrajine ako podmienkou pre plánované bilaterálne stretnutie s Volodymyrom Zelenským.
Kim Čong-un kritizoval cvičenia Kórey a USA, avizoval budovanie jadrových síl
Severokórejský vodca Kim Čong-un odsúdil juhokórejsko-americké vojenské cvičenie s názvom Ulchi Freedom Shield a prisľúbil rýchle rozšírenie jadrových síl KĽDR, aby mohol čeliť svojim rivalom.
Fínsky prezident Stubb je veľmi skeptický voči snahe Putina o mier
Fínsky prezident Alexander Stubb je „skeptický“ voči odhodlaniu ruského prezidenta Vladimira Putina dosiahnuť mierovú dohodu.
Vláda Donalda Trump zrušila viac ako 6000 študentských víz
Vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa zrušila viac ako 6000 študentských víz za prekročenie povoleného pobytu a porušenie zákona.