Wadephul: Putin by mal súhlasiť s prímerím pred rokovaniami so Zelenským

  • DNES - 9:52
  • Tokio
Wadephul: Putin by mal súhlasiť s prímerím pred rokovaniami so Zelenským

Nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul v utorok žiadal, aby ruský prezident Vladimir Putin súhlasil s prímerím na Ukrajine ako podmienkou pre plánované bilaterálne stretnutie s jej prezidentom Volodymyrom Zelenským.

Niekto musí urobiť krok. A tým niekým je prezident Putin,“ uviedol Wadephul počas návštevy japonskej námornej základne v meste Jokosuka. Reagoval tak na pondelkové stretnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa, Zelenského a európskych lídrov.

Šéf nemeckej diplomacie konštatoval, že mierová dohoda si bude vyžadovať silné bezpečnostné záruky pre Ukrajinu. „My a Američania sme pripravení ich poskytnúť... Jedna vec je tiež jasná: zbrane musia konečne stíchnuť,“ vyhlásil Wadephul.

Spolu so Spojenými štátmi sme ako európski partneri pripravení poskytnúť tieto bezpečnostné záruky a zabezpečiť, aby boli účinné,“ odpovedal nemecký minister ma otázku, ako by takéto záruky mohli vyzerať.

Wadephul však zdôraznil, že Putin musí byť najprv ochotný „rokovania viesť skutočne vecne a predovšetkým súhlasiť s prímerím“. Bezpečnostné záruky musia byť dostatočne silné, aby sa Ukrajina mohla spoľahnúť, že bude v bezpečí a nebude opäť napadnutá. „Potom bude musieť veľmi starostlivo zvážiť, aké rokovania bude viesť a aký výsledok bude môcť akceptovať,“ pokračoval Wadephul.

Nemecký minister označil za kľúčový fakt, že sa s Trumpom dosiahla dohoda o účasti Spojených štátov na poskytovaní týchto bezpečnostných záruk. Spoluúčasť Washingtonu označil za základnú podmienku ich účinnosti.

Trump po pondelkových rokovaniach na svojej sociálnej sieti Truth Social oznámil, že začal s prípravami na bilaterálne stretnutie ukrajinského a ruského prezidenta. Po tomto stretnutí chce šéf Bieleho domu podľa vlastných slov s oboma lídrami absolvovať aj trojstrannú schôdzku.

Zdroj: Info.sk, TASR
