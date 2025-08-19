Wadephul: Putin by mal súhlasiť s prímerím pred rokovaniami so Zelenským
- DNES - 9:52
- Tokio
Nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul v utorok žiadal, aby ruský prezident Vladimir Putin súhlasil s prímerím na Ukrajine ako podmienkou pre plánované bilaterálne stretnutie s jej prezidentom Volodymyrom Zelenským.
„Niekto musí urobiť krok. A tým niekým je prezident Putin,“ uviedol Wadephul počas návštevy japonskej námornej základne v meste Jokosuka. Reagoval tak na pondelkové stretnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa, Zelenského a európskych lídrov.
Šéf nemeckej diplomacie konštatoval, že mierová dohoda si bude vyžadovať silné bezpečnostné záruky pre Ukrajinu. „My a Američania sme pripravení ich poskytnúť... Jedna vec je tiež jasná: zbrane musia konečne stíchnuť,“ vyhlásil Wadephul.
„Spolu so Spojenými štátmi sme ako európski partneri pripravení poskytnúť tieto bezpečnostné záruky a zabezpečiť, aby boli účinné,“ odpovedal nemecký minister ma otázku, ako by takéto záruky mohli vyzerať.
Wadephul však zdôraznil, že Putin musí byť najprv ochotný „rokovania viesť skutočne vecne a predovšetkým súhlasiť s prímerím“. Bezpečnostné záruky musia byť dostatočne silné, aby sa Ukrajina mohla spoľahnúť, že bude v bezpečí a nebude opäť napadnutá. „Potom bude musieť veľmi starostlivo zvážiť, aké rokovania bude viesť a aký výsledok bude môcť akceptovať,“ pokračoval Wadephul.
Nemecký minister označil za kľúčový fakt, že sa s Trumpom dosiahla dohoda o účasti Spojených štátov na poskytovaní týchto bezpečnostných záruk. Spoluúčasť Washingtonu označil za základnú podmienku ich účinnosti.
Trump po pondelkových rokovaniach na svojej sociálnej sieti Truth Social oznámil, že začal s prípravami na bilaterálne stretnutie ukrajinského a ruského prezidenta. Po tomto stretnutí chce šéf Bieleho domu podľa vlastných slov s oboma lídrami absolvovať aj trojstrannú schôdzku.
Kim Čong-un kritizoval cvičenia Kórey a USA, avizoval budovanie jadrových síl
Severokórejský vodca Kim Čong-un odsúdil juhokórejsko-americké vojenské cvičenie s názvom Ulchi Freedom Shield a prisľúbil rýchle rozšírenie jadrových síl KĽDR, aby mohol čeliť svojim rivalom.
Fínsky prezident Stubb je veľmi skeptický voči snahe Putina o mier
Fínsky prezident Alexander Stubb je „skeptický“ voči odhodlaniu ruského prezidenta Vladimira Putina dosiahnuť mierovú dohodu.
Vláda Donalda Trump zrušila viac ako 6000 študentských víz
Vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa zrušila viac ako 6000 študentských víz za prekročenie povoleného pobytu a porušenie zákona.
Starmer: Rokovania v Bielom dome priniesli dva podstatné výsledky
Britský premiér Keir Starmer povedal, že na pondelňajších rokovaniach v Bielom dome panovala „atmosféra jednoty“ a vzišli z nich „dva podstatné výsledky“.