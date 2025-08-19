  • Články
Horskí záchranári pomáhali vo Vysokých Tatrách uviaznutým turistom z Kirgizska

Horskí záchranári pomáhali vo Vysokých Tatrách uviaznutým turistom z Kirgizska

Horskí záchranári pomáhali v noci na utorok dvojici turistov z Kirgizska, ktorí uviazli vo Vysokých Tatrách.

Horská záchranná služba (HZS) informovala, že v pondelok (18. 8.) v nočných hodinách prijalo operačné stredisko tiesňového volania žiadosť o pomoc od poľských kolegov.

Turisti sa vybrali na túru z poľskej strany Tatier do sedla Chalubinského vráta, zastihla ich noc a zablúdili v Temnosmrečinskej doline. „Keďže boli bez svetla a jeden z nich sa sťažoval na poranený členok, kontaktovali poľskú horskú službu, ktorá následne zásah odovzdala HZS. Na pomoc im odišli šiesti horskí záchranári z oblastného strediska Vysoké Tatry,“ uviedli horskí záchranári.

Po príchode na miesto muža vyšetrili, ošetrili a keďže jeho zranenie nebolo vážne a nevyžadovalo si transport na nosidlách, záchranári turistov sprevádzali k terénnemu vozidlu do Kôprovej doliny. Odtiaľ ich previezli do Starého Smokovca a následne muži pokračovali na vlastnú žiadosť samostatne. Záchranná akcia sa skončila v utorok v skorých ranných hodinách.

Zdroj: Info.sk, TASR
