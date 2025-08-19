Kim Čong-un kritizoval cvičenia Kórey a USA, avizoval budovanie jadrových síl
- DNES - 9:00
- Pchjongjang
Severokórejský vodca Kim Čong-un odsúdil juhokórejsko-americké vojenské cvičenie s názvom Ulchi Freedom Shield a prisľúbil rýchle rozšírenie jadrových síl KĽDR, aby mohol čeliť svojim rivalom. V utorok o tom informovali štátne médiá s tým, že si tiež prezeral svoju najmodernejšiu vojenskú loď vybavenú systémami na jadrové zbrane.
Kim v pondelok navštívil prístavné mesto Nampcho. Pri inšpekcii torpédoborca triedy Čcho Hjon vyhlásil, že vojenské cvičenia spojencov sú prejavom nepriateľstva a ich údajnej „vôle rozpútať vojnu“, uviedla agentúra KCNA. Podľa Kima sa cvičenia stali provokatívnejšími ako predtým, pretože zahŕňajú „jadrový prvok“, čo si vyžaduje, aby Pchjongjang reagoval „proaktívnymi a drvivými“ protiopatreniami.
„Bezpečnostná situácia v okolí KĽDR sa každým dňom zhoršuje a súčasná situácia si vyžaduje radikálnu a rýchlu zmenu existujúcej vojenskej teórie a praxe a rýchle rozšírenie nuklearizácie,“ parafrázovala KCNA Kimove slová.
Vývoj lode triedy Čcho Hjon označil severokórejský vodca za významný pokrok smerom k jeho cieľu zlepšiť jadrové sily krajiny. Podľa štátnych médií by mal torpédoborec vstúpiť do aktívnej služby budúci rok. Je navrhnutý tak, aby zvládal rôzne zbraňové systémy vrátane protilietadlových a protilodných zbraní, ako aj balistických rakiet a striel s plochou dráhou letu.
Kim dodal, že modernizácia severokórejského námorníctva a vývoj jadrových schopností prebiehajú podľa plánu. Soul na vyjadrenia vodcu KĽDR bezprostredne nereagoval.
USA a Južná Kórea avizovali, že cieľom ich spoločných 11-dňových cvičení je lepšie čeliť hrozbám zo strany Severnej Kórey a jej jadrových zbraní. Zúčastniť by sa na nich malo asi 21.000 vojakov a zahŕňať budú počítačovo simulované operácie, ako aj poľný výcvik.
AP vysvetľuje, že vzťahy medzi susedmi na Kórejskom polostrove sa v posledných rokoch zhoršili pre urýchlenie zbrojného programu Pchjongjangu, pre jeho spoluprácu s Moskvou a najnovšie aj pre odmietnutie piatkovej výzvy Soulu na obnovenie diplomatických vzťahov medzi krajinami a vojenskej dohody z roku 2018.
Podľa agentúry Reuters mala táto dohoda za cieľ zmierniť napätie a pozastaviť vojenské aktivity pozdĺž spoločnej hranice oboch Kóreí. Pchjongjang neskôr dohodu v podstate zrušil a vyhlásil, že obnoví všetky vojenské opatrenia po tom, ako Soul v roku 2024 pozastavil časť dohody v dôsledku eskalácie napätia.
Wadephul: Putin by mal súhlasiť s prímerím pred rokovaniami so Zelenským
Nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul v utorok žiadal, aby ruský prezident súhlasil s prímerím na Ukrajine ako podmienkou pre plánované bilaterálne stretnutie s Volodymyrom Zelenským.
Fínsky prezident Stubb je veľmi skeptický voči snahe Putina o mier
Fínsky prezident Alexander Stubb je „skeptický“ voči odhodlaniu ruského prezidenta Vladimira Putina dosiahnuť mierovú dohodu.
Vláda Donalda Trump zrušila viac ako 6000 študentských víz
Vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa zrušila viac ako 6000 študentských víz za prekročenie povoleného pobytu a porušenie zákona.
Starmer: Rokovania v Bielom dome priniesli dva podstatné výsledky
Britský premiér Keir Starmer povedal, že na pondelňajších rokovaniach v Bielom dome panovala „atmosféra jednoty“ a vzišli z nich „dva podstatné výsledky“.