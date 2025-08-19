Fínsky prezident Stubb je veľmi skeptický voči snahe Putina o mier
- DNES - 8:05
- Washington
Fínsky prezident Alexander Stubb je „skeptický“ voči odhodlaniu ruského prezidenta Vladimira Putina dosiahnuť mierovú dohodu.
Stubb sa takto vyjadril po skončení pondelkových rokovaní v Bielom dome. Obdobne sa vyslovil aj ďalší účastník tohto stretnutia, a síce francúzsky prezident Emmanuel Macron.
Stubb označil zmienené rokovania za „konštruktívne“. Priblížil, že podrobnosti týkajúce sa bezpečnostných záruk pre Ukrajinu sa zrejme doladia v priebehu budúceho týždňa.
K možnému bilaterálnemu stretnutiu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského s Putinom povedal, že sa ešte uvidí, či bude mať ruský líder vôbec „odvahu“ zúčastniť sa na ňom. Pripravenosť na takúto schôdzku pritom už deklarovali obe strany.
„Nedá sa mu veriť... Som veľmi skeptický, čo sa týka Putinovho odhodlania na tento proces,“ povedal fínsky prezident. „Do týždňa by sme mohli získať konkrétnejšie informácie o bezpečnostných zárukách zo strany USA, po ktorých by nasledovalo zmienené bilaterálne stretnutie, a to hádam do niekoľkých týždňov,“ dodal.
Pochybnosti o Putinovom odhodlaní k mierovému procesu vyslovil aj Emmanuel Macron. „Mám veľké pochybnosti o túžbe ruského prezidenta po mieri. Jeho konečným cieľom je získať čo najviac územia, oslabiť Ukrajinu a dosiahnuť, aby Ukrajina nebola životaschopná sama osebe a ani v rámci ruskej sféry vplyvu. To je všetkým pomerne zrejmé,“ povedal.
Macron však zároveň vyjadril nádej, že Rusko a Ukrajina obnovia dialóg už v najbližších dňoch a že za dva až tri týždne sa uskutoční trojstranný summit Trumpa, Putina a Zelenského. Dodal však, že mierové rokovania môžu prebiehať len vtedy, ak sa najprv dosiahne prímerie.
