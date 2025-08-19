  • Články
Utorok, 19.8.2025
Starmer: Rokovania v Bielom dome priniesli dva podstatné výsledky

  • DNES - 7:02
  • Washington
Britský premiér Keir Starmer povedal, že na pondelňajších rokovaniach v Bielom dome panovala „atmosféra jednoty“ a vzišli z nich „dva podstatné výsledky“.

Prvým zásadným výsledkom je podľa Starmera potvrdenie, že tzv. koalícia ochotných – pozostávajúca už z 31 krajín – bude spolupracovať s USA na tom, aby Ukrajine poskytla bezpečnostné záruky. Druhým podstatným výsledkom je plánovanie bilaterálneho stretnutia ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského so šéfom Kremľa Vladimirom Putinom i následná trojstranná schôdzka tejto dvojice s americkým prezidentom Donaldom Trumpom.

„Vždy som hovoril, že budeme potrebovať zábezpeku zo strany USA, takže som naozaj rád, že sa koordinujeme na základe spoločného porozumenia, že pôjde o dohodu podobnú článku 5 (zmluvy NATO)," uviedol Starmer pre stanicu Sky News na margo pripravovaných bezpečnostných záruk pre Kyjev.

Dodal, že krajiny sa posnažia vypracovať tieto záruky v čo najkratšom čase, pričom pôjde o „trvalú dohodu, ktorá sa v prípade potreby vynúti“ a ak ju Putin poruší, bude to mať dôsledky. Podľa jeho slov tieto opatrenia „upokoja ľudí v Európe, na Ukrajine, ale najmä vo Veľkej Británii“.

Rokovania so Spojenými štátmi o bezpečnostných garanciách pre Ukrajinu budú pokračovať v utorok, prezradil Starmer v pondelňajšom rozhovore pre stanicu BBC. „Poverili sme tým naše tímy. Niektorí z nich pricestujú už zajtra (utorok), aby začali s podrobnou prácou na tejto záležitosti,“ uviedol.

Za druhý podstatný výsledok označil britský premiér pripravované bilaterálne stretnutie Putina so Zelenským, po ktorom by mala nasledovať trojstranná schôdzka tejto dvojice s Trumpom.

„V niektorých z týchto otázok, či už ide o územia, výmenu väzňov alebo veľmi vážnu otázku návratov detí, je jasné, že Ukrajina musí byť pri rokovacom stole,“ povedal Starmer. Dodal, že na rokovaniach Trumpa so Zelenským a európskymi lídrami v Bielom dome došlo k „skutočnému pokroku“.

Zdroj: Info.sk, TASR
