Starmer: Rokovania v Bielom dome priniesli dva podstatné výsledky
- DNES - 7:02
- Washington
Britský premiér Keir Starmer povedal, že na pondelňajších rokovaniach v Bielom dome panovala „atmosféra jednoty“ a vzišli z nich „dva podstatné výsledky“.
Prvým zásadným výsledkom je podľa Starmera potvrdenie, že tzv. koalícia ochotných – pozostávajúca už z 31 krajín – bude spolupracovať s USA na tom, aby Ukrajine poskytla bezpečnostné záruky. Druhým podstatným výsledkom je plánovanie bilaterálneho stretnutia ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského so šéfom Kremľa Vladimirom Putinom i následná trojstranná schôdzka tejto dvojice s americkým prezidentom Donaldom Trumpom.
„Vždy som hovoril, že budeme potrebovať zábezpeku zo strany USA, takže som naozaj rád, že sa koordinujeme na základe spoločného porozumenia, že pôjde o dohodu podobnú článku 5 (zmluvy NATO)," uviedol Starmer pre stanicu Sky News na margo pripravovaných bezpečnostných záruk pre Kyjev.
Dodal, že krajiny sa posnažia vypracovať tieto záruky v čo najkratšom čase, pričom pôjde o „trvalú dohodu, ktorá sa v prípade potreby vynúti“ a ak ju Putin poruší, bude to mať dôsledky. Podľa jeho slov tieto opatrenia „upokoja ľudí v Európe, na Ukrajine, ale najmä vo Veľkej Británii“.
Rokovania so Spojenými štátmi o bezpečnostných garanciách pre Ukrajinu budú pokračovať v utorok, prezradil Starmer v pondelňajšom rozhovore pre stanicu BBC. „Poverili sme tým naše tímy. Niektorí z nich pricestujú už zajtra (utorok), aby začali s podrobnou prácou na tejto záležitosti,“ uviedol.
Za druhý podstatný výsledok označil britský premiér pripravované bilaterálne stretnutie Putina so Zelenským, po ktorom by mala nasledovať trojstranná schôdzka tejto dvojice s Trumpom.
„V niektorých z týchto otázok, či už ide o územia, výmenu väzňov alebo veľmi vážnu otázku návratov detí, je jasné, že Ukrajina musí byť pri rokovacom stole,“ povedal Starmer. Dodal, že na rokovaniach Trumpa so Zelenským a európskymi lídrami v Bielom dome došlo k „skutočnému pokroku“.
Fínsky prezident Stubb je veľmi skeptický voči snahe Putina o mier
Fínsky prezident Alexander Stubb je „skeptický“ voči odhodlaniu ruského prezidenta Vladimira Putina dosiahnuť mierovú dohodu.
Vláda Donalda Trump zrušila viac ako 6000 študentských víz
Vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa zrušila viac ako 6000 študentských víz za prekročenie povoleného pobytu a porušenie zákona.
Rutte: Pre Ukrajinu sa zvažujú bezpečnostné záruky, aké majú členovia NATO
Generálny tajomník NATO Mark Rutte tvrdí, že sa zvažujú bezpečnostné záruky pre Ukrajinu podobné tým, aké majú členské krajiny NATO.
Macron: Ak zlyhá diplomacia, je potrebné sprísniť protiruské sankcie
Francúzsky prezident Emmanuel Macron tvrdí, že ak Rusko odmietne dosiahnuť mierovú dohodu s Ukrajinou, malo by to viesť k sprísneniu sankcií zo strany Európy.