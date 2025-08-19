  • Články
Zelenskyj je pripravený stretnúť sa s Putinom bez predbežných podmienok

  • DNES - 6:24
  • Washington
Zelenskyj je pripravený stretnúť sa s Putinom bez predbežných podmienok

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj je pripravený stretnúť sa s ruským lídrom Vladimirom Putinom bez toho, že by si vopred kládol podmienky. Zelenskyj to povedal po pondelňajších rozhovoroch, ktoré v Bielom dome absolvoval s americkým prezidentom Donaldom Trumpom i európskymi lídrami.

Potvrdil som – a všetci európski lídri ma podporili –, že sme pripravení na bilaterálne stretnutie s Putinom,“ povedal Zelenskyj po rokovaniach ukrajinským médiám pred Bielym domom. „Sme pripravení na akýkoľvek formát,“ dodal, no spresnil, že by muselo ísť o stretnutie na úrovni lídrov.

Zelenskyj ďalej uviedol, že „nech sa stane čokoľvek“, mal by sa stretnúť s Putinom, aby spoločne začali hľadať spôsob, ako ukončiť vojnu. Na takéto rokovania by podľa vlastných pristúpil bez predbežných podmienok, nakoľko na požiadavku Kyjeva by Moskva podľa jeho slov zareagovala „stovkou“ svojich vlastných požiadaviek. Zároveň však označil za oprávnenú predošlú požiadavku Kyjeva na prímerie predchádzajúce začatiu mierových rokovaní.

Ukrajinský prezident na sociálnej sieti X dodal, že Trump podporil stretnutie (Ukrajiny a Ruska) na úrovni lídrov. „Takéto stretnutie je potrebné na vyriešenie citlivých otázok,“ dodal.

Zelenskyj novinárom naznačil, že to však bol Putin, kto navrhol, aby sa najskôr konalo bilaterálne rusko-ukrajinské stretnutie a až následne trojstranné stretnutie aj s Trumpom. Stanica Sky News uvádza, že Trump ešte pred pondelňajším telefonátom s Putinom tvrdil, že najskôr sa uskutoční trojstranná schôdzka. Po telefonáte však už avizoval, že k nej dôjde až po stretnutí Putina so Zelenským.

Ukrajinský líder tiež uviedol, že s Trumpom a európskymi lídrami diskutoval o bezpečnostných zárukách, pričom od USA dostal v tomto smere dôležité signály.

Podľa stanice CNN informoval, že počas rozhovorov v Bielom dome zaznel návrh, že Ukrajina by prostredníctvom programu svojich európskych spojencov nakúpila - ako podmienku bezpečnostných záruk od USA - americké zbrane v hodnote 90 miliárd dolárov či aj vyrábala drony, ktorých časť by zase kúpili USA. Dodal však, že o tejto veci sa stále diskutuje a strany ešte nedospeli k dohode.

Táto dohoda, respektíve podrobnosti bezpečnostných záruk budú podľa slov Zelenského „nejakým spôsobom vypracované v priebehu budúceho týždňa, respektíve do desiatich dní“.

Zdroj: Info.sk, TASR
