
  DNES - 6:05
  Washington
Merz po rokovaniach: Zelenskyj s Putinom by sa mali stretnúť do dvoch týždňov

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj by sa podľa očakávaní mal so šéfom Kremľa Vladimirom Putinom stretnúť niekedy počas nadchádzajúcich dvoch týždňov.

Médiám to povedal nemecký kancelár Friedrich Merz po tom, ako v Bielom dome absolvoval multilaterálne rokovania s americkým prezidentom Donaldom Trumpom, Zelenským a európskymi lídrami.

Trump krátko predtým na svojej sociálnej sieti Truth Social napísal, že začal s prípravami na stretnutie Zelenského s Putinom, po ktorom s nimi chce absolvovať trilaterálnu schôdzku aj on sám. Merz priblížil, že miesto bilaterálneho stretnutia Putina so Zelenským sa ešte nedohodlo a zdôraznil, že táto schôdzka si bude vyžadovať dokonalú prípravu.

Trump pondelkové rokovania s európskymi lídrami a Zelenským v Bielom dome prerušil, aby zavolal ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi. Podľa Merza sa počas telefonátu dvojica „dohodla, že v priebehu najbližších dvoch týždňov sa uskutoční stretnutie ruského prezidenta s ukrajinským“. „Podľa môjho názoru by bolo viac než žiaduce keby toto stretnutie konečne viedlo k prímeriu na Ukrajine,“ dodal Merz.

Nemecký kancelár zároveň zdôraznil, že Ukrajina by nemala byť tlačená do toho, aby sa vzdala svojho územia. Požiadavka Ruska, aby Ukrajina vzdala aj častí Donbasu, ktoré má stále pod kontrolou, by podľa jeho slov bola porovnateľná zhruba s tým, „ako keby Spojené štáty museli vzdať Floridy“. Dodal, že suverénna krajina jednoducho nemôže na niečo také pristúpiť.

Americký prezident pred rokovaniami trval na tom, že Ukrajina bude musieť Rusku odstúpiť územie, pripomína AFP. Trump taktiež v minulosti opakovane vylúčil vstup Ukrajiny do NATO, pričom sa v tejto veci postavil sa na stranu Putina, ktorý potenciálne pripojenie Kyjeva k Aliancii označuje za provokáciu.

Európski lídri však podľa Merza veľmi uvítali Trumpovo oznámenie, že Ukrajine poskytne bezpečnostné záruky. AFP približuje, že Trump ale v tomto smere pripísal zodpovednosť skôr Európe. „Počas stretnutia sme diskutovali o bezpečnostných zárukách pre Ukrajinu, ktoré by poskytli rôzne európske krajiny v koordinácii so Spojenými štátmi americkými,“ napísal americký prezident po rozhovoroch v Bielom dome na svojej sociálnej sieti Truth Social.

Podstatné je, že Spojené štáty americké sú pripravené poskytnúť (Kyjevu) bezpečnostné záruky a koordinovať ich s Európanmi. V prípade dosiahnutia mierovej dohody budú pre Ukrajinu existovať primerané bezpečnostné záruky,“ komentoval jeho tvrdenie Merz. Dodal, že podrobnosti o týchto zárukách vrátane toho, kto a akým podielom sa do nich zapojí, budú musieť prediskutovať európski partneri s USA. „Je úplne zrejmé, že by sa mala zapojiť celá Európa,“ povedal Merz. Samotné Nemecko má podľa neho v tejto veci „veľkú zodpovednosť“.

Rokovania v Bielom dome nemecký kancelár celkovo hodnotil pozitívne a označil ich za veľmi otvorené. „Moje očakávania boli nie len naplnené, ale prekonané,“ povedal Merz, pričom priznal, že si nebol istý tým, že rokovania budú mať taký dobrý priebeh.

Zdôraznil však, že skutočné vyjednávanie o ukončení vojny na Ukrajine sa môže uskutočniť - s ukrajinskou účasťou - až po tom, ako dôjde k „pokoju zbraní“.

Zdroj: Info.sk, TASR
