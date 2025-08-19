  • Články
Trump tvrdí, že začal s prípravami stretnutia Zelenského s Putinom

  • DNES - 5:54
  • Washington
Americký prezident Donald Trump na svojej sociálnej sieti Truth Social oznámil, že začal s prípravami na bilaterálne stretnutie ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského s ruským prezidentom Vladimirom Putinom.

Po tomto stretnutí chce Trump podľa svojich slov s oboma lídrami absolvovať aj trojstrannú schôdzku. Trump to povedal po pondelkových rokovaniach so Zelenským a európskymi lídrami v Bielom dome.

Americké médiá vrátane stanice CNN medzitým informovali, že rokovania v Bielom dome sa už definitívne skončili. Trump podľa vyhlásenia Bieleho domu po zvyšok pondelka (miestneho času) už pred médiá zrejme nepredstúpi, čo však majú v pláne niektorí zo zúčastnených európskych lídrov. Stanica BBC okrem toho informovala, že Zelenskyj už opustil Biely dom. Jej reportéri ho videli odchádzať v dlhom konvoji čiernych vozidiel.

„Po skončení stretnutí (s lídrami v Bielom dome) som zavolal (ruskému) prezidentovi Putinovi a začal som s prípravami stretnutia medzi prezidentom Putinom a prezidentom Zelenským na mieste, ktoré bude ešte stanovené,“ napísal Trump v príspevku na Truth Social. „Po tejto schôdzke sa uskutoční trojstranné stretnutie, na ktorom sa zúčastnia obaja spomenutí prezidenti a ja,“ dodal.

Portál Axios s odvolaním sa na svoje zdroje oboznámené so situáciou uvádza, že spomenuté trojstranné stretnutie by chcel Trump zorganizovať už možno na budúci piatok.

Trump najprv v Bielom dome rokoval so Zelenským. Následne dvojica absolvovala stretnutie s európskymi lídrami. Trump po stretnutí taktiež uviedol, že európske krajiny by mohli poskytnúť Ukrajine bezpečnostné záruky v rámci budúcej mierovej dohody s Ruskom, pričom Washington by dohliadal na ich dodržiavanie.

„Počas stretnutia sme diskutovali o bezpečnostných zárukách pre Ukrajinu, ktoré by poskytli rôzne európske krajiny v koordinácii so Spojenými štátmi americkými,“ napísal na Truth Social.

Americký prezident rokovania s európskymi lídrami a Zelenským v Bielom dome nakrátko prerušil, aby zavolal ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi. Viaceré ruské médiá následne informovali, že tento telefonát trval zhruba 40 minút. Krátko po ňom sa rokovania obnovili výlučne „vo formáte lídrov“ v Oválnej pracovni.

Putinov poradca Jurij Ušakov uviedol, že Putin sa počas spomenutého telefonátu americkému lídrovi poďakoval za minulotýždňový summit na Aljaške. Obaja prezidenti sa zároveň vyslovili za pokračovanie priamych rokovaní medzi Ukrajinou a Ruskom. Agentúra AFP s odvolaním sa na svoje zdroje uvádza, že Putin v telefonáte povedal Trumpovi konkrétne aj to, že je ochotný stretnúť sa so Zelenským.

Zdroj: Info.sk, TASR
