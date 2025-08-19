Trump, Zelenskyj a európski lídri obnovili rokovania v Oválnej pracovni
Pondelňajšie rozhovory amerického prezidenta Donalda Trumpa s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a európskymi lídrami v Oválnej pracovni sa po krátkej prestávke obnovili, uvádza hovorca ukrajinského prezidenta Serhij Nykyforov, informuje stanica CNN.
Hovorca však bez bližších podrobností dodal, že rozhovory momentálne prebiehajú výlučne „vo formáte lídrov“.
Viaceré médiá vrátane CNN či stanice BBC krátko predtým uvádzali, že rozhovory Trumpa, Zelenského a európskych lídrov sa skončili, avšak ich účastníci zostali v Bielom dome, aby pokračovali v rokovaniach „pravdepodobne v inom formáte“. Z najnovších správ sa ale zdá, že rokovania sa po prestávke len obnovili.
„V Oválnej pracovni pokračujú po prestávke rokovania vo formáte 'výlučne lídrov',“ povedal Nykyforov bez ďalších podrobností alebo aspoň spresnenia, čo uvedený formát znamená.
Viaceré médiá medzičasom informovali, že Trump stretnutie s európskymi lídrami a Zelenským nakrátko prerušil, aby zavolal ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi. Trump pôvodne avizoval, že šéfovi Kremľa zavolá až po týchto rokovaniach.
Starmer: Rokovania v Bielom dome priniesli dva podstatné výsledky
Britský premiér Keir Starmer povedal, že na pondelňajších rokovaniach v Bielom dome panovala „atmosféra jednoty“ a vzišli z nich „dva podstatné výsledky“.
Rutte: Pre Ukrajinu sa zvažujú bezpečnostné záruky, aké majú členovia NATO
Generálny tajomník NATO Mark Rutte tvrdí, že sa zvažujú bezpečnostné záruky pre Ukrajinu podobné tým, aké majú členské krajiny NATO.
Macron: Ak zlyhá diplomacia, je potrebné sprísniť protiruské sankcie
Francúzsky prezident Emmanuel Macron tvrdí, že ak Rusko odmietne dosiahnuť mierovú dohodu s Ukrajinou, malo by to viesť k sprísneniu sankcií zo strany Európy.
Zelenskyj je pripravený stretnúť sa s Putinom bez predbežných podmienok
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj je pripravený stretnúť sa s ruským lídrom Vladimirom Putinom bez toho, že by si vopred kládol podmienky.
Merz po rokovaniach: Zelenskyj s Putinom by sa mali stretnúť do dvoch týždňov
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj by sa podľa očakávaní mal so šéfom Kremľa Vladimirom Putinom stretnúť niekedy počas nadchádzajúcich dvoch týždňov.