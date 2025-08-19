Trump, Zelenskyj a európski lídri obnovili rokovania v Oválnej pracovni

  • Články
Pondelňajšie rozhovory amerického prezidenta Donalda Trumpa s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a európskymi lídrami v Oválnej pracovni sa po krátkej prestávke obnovili, uvádza hovorca ukrajinského prezidenta Serhij Nykyforov, informuje stanica CNN.

Hovorca však bez bližších podrobností dodal, že rozhovory momentálne prebiehajú výlučne „vo formáte lídrov“.

Viaceré médiá vrátane CNN či stanice BBC krátko predtým uvádzali, že rozhovory Trumpa, Zelenského a európskych lídrov sa skončili, avšak ich účastníci zostali v Bielom dome, aby pokračovali v rokovaniach „pravdepodobne v inom formáte“. Z najnovších správ sa ale zdá, že rokovania sa po prestávke len obnovili.

V Oválnej pracovni pokračujú po prestávke rokovania vo formáte 'výlučne lídrov',“ povedal Nykyforov bez ďalších podrobností alebo aspoň spresnenia, čo uvedený formát znamená.

Viaceré médiá medzičasom informovali, že Trump stretnutie s európskymi lídrami a Zelenským nakrátko prerušil, aby zavolal ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi. Trump pôvodne avizoval, že šéfovi Kremľa zavolá až po týchto rokovaniach.

Zdroj: Info.sk, TASR
