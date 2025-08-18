  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Pondelok, 18.8.2025Meniny má Elena, Helena
18°Bratislava

Výrobca hlasovacích zariadení dostane od TV podporujúcej Trumpa odškodné za lži

  • DNES - 21:54
  • Washington
Výrobca hlasovacích zariadení dostane od TV podporujúcej Trumpa odškodné za lži

Americká televízna stanica Newsmax, ktorá podporuje prezidenta USA Donalda Trumpa, súhlasila, že výrobcovi elektronických hlasovacích zariadení - spoločnosti Dominion - zaplatí 67 miliónov dolárov za odvysielanie nepravdivých tvrdení o volebných podvodoch pri prezidentských voľbách v roku 2020, uvádza sa v oficiálnom dokumente zverejnenom v pondelok. Informovala o ňom agentúra AFP, píše TASR.

Pre spoločnosť Dominion Voting Systems to nie je prvé odškodnenie tohto druhu - v apríli 2023 totiž dosiahla dohodu s protrumpovskou televíziou Fox News, ktorá jej v rámci urovnania podobných žalôb za ohováranie musela zaplatiť 787,5 milióna dolárov.

Médiá blízke Trumpovi vtedy obvinili spoločnosť Dominion, že jej elektronické hlasovacie automaty boli využité na zmanipulovanie volieb, ktoré napokon vyhral demokrat Joe Biden. Trump pritom naďalej odmieta uznať túto svoju porážku.

Dominion pôvodne požadoval od Newsmaxu 1,6 miliardy dolárov za vysielanie nepravdivých tvrdení o volebných podvodoch.

Newsmax teraz vo svojom vyhlásení vysvetlil, že žiadal o finančné vyrovnanie, pretože na súde pridelenom k prípadu v domovskom štáte Joea Bidena, Delaware, kde bola žaloba podaná, by sa mu nedostalo spravodlivého procesu. „Naďalej tvrdíme, že naše spravodajstvo bolo korektné, vyvážené a v súlade s novinárskymi štandardmi,“ uviedla televízia.

V dokumente poskytnutom v pondelok Komisii pre cenné papiere a burzy USA (SEC) Newsmax uviedol, že minulý piatok dosiahol s Dominionom vyrovnanie vo výške 27 miliónov dolárov a že zvyšok vyplatí v dvoch splátkach, a to v rokoch 2026 a 2027.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Trump: Putin súhlasil, aby Západ poskytol Ukrajine bezpečnostné záruky

Trump: Putin súhlasil, aby Západ poskytol Ukrajine bezpečnostné záruky

DNES - 21:40Zahraničné

Ruský prezident Vladimir Putin súhlasil s tým, aby západné krajiny poskytli Ukrajine bezpečnostné záruky, oznámil v pondelok večer stredoeurópskeho času americký prezident Donald Trump v Bielom dome.

Schôdzka Zelenskyj - Trump bola oveľa priateľskejšia než vo februári

Schôdzka Zelenskyj - Trump bola oveľa priateľskejšia než vo februári

DNES - 21:31Zahraničné

Vtedy sa podobná schôdzka skončila roztržkou a predčasne, lídri sa tak k rokovaniu za zatvorenými dverami ani nedostali.

Zelenskyj je otvorený voľbám na Ukrajine, musia však byť bezpečné podmienky

Zelenskyj je otvorený voľbám na Ukrajine, musia však byť bezpečné podmienky

DNES - 21:30Zahraničné

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelok vyhlásil, že je otvorený konaniu volieb na Ukrajine.

Vojnu na Ukrajine ukončiť dokážem, odkázal Trump pochybovačom

Vojnu na Ukrajine ukončiť dokážem, odkázal Trump pochybovačom

DNES - 19:44Zahraničné

Americký prezident Donald Trump v pondelok na svojej sociálnej sieti Truth Social kritizoval svojich oponentov a médiá za to, ako spravodajsky pokrývajú jeho úsilie ukončiť vojnu na Ukrajine.

Vosveteit.sk
Microsoft varuje. Milióny počítačov s Windows sa čoskoro ocitnú bez ochranyMicrosoft varuje. Milióny počítačov s Windows sa čoskoro ocitnú bez ochrany
Bill Gates mal znova pravdu. Jeho varovanie o ChatGPT-5 sa naplniloBill Gates mal znova pravdu. Jeho varovanie o ChatGPT-5 sa naplnilo
Do Google Fotiek prichádza silný nástroj. Už ťa neoklame žiadna AI fotkaDo Google Fotiek prichádza silný nástroj. Už ťa neoklame žiadna AI fotka
Hackeri vymysleli novú pascu, ako ti ukradnúť Gmail účet. Ak ti príde táto správa do schránky, si cieľom útokuHackeri vymysleli novú pascu, ako ti ukradnúť Gmail účet. Ak ti príde táto správa do schránky, si cieľom útoku
Volkswagen žiada vodičov o predplatné. Plný výkon auta odomkne iba za extra poplatokVolkswagen žiada vodičov o predplatné. Plný výkon auta odomkne iba za extra poplatok
Ako mohol vzniknúť život z neživej hmoty? Výskumníci hovoria, že to bolo zložitejšie, než sme si mysleliAko mohol vzniknúť život z neživej hmoty? Výskumníci hovoria, že to bolo zložitejšie, než sme si mysleli
Ruskí hackeri opäť udreli. Ak používaš Windows počítač, môžeš byť ich cieľom aj ty. Takto klamú obeteRuskí hackeri opäť udreli. Ak používaš Windows počítač, môžeš byť ich cieľom aj ty. Takto klamú obete
Vieš o tom, že indikátor písania v chate niekedy klame? Pozri sa, ako fungujeVieš o tom, že indikátor písania v chate niekedy klame? Pozri sa, ako funguje
POZOR! Hackeri sa maskujú za obľúbenú službu Slovákov. Pravdepodobne ju používaš aj ty a tento trik je takmer nemožné odhaliťPOZOR! Hackeri sa maskujú za obľúbenú službu Slovákov. Pravdepodobne ju používaš aj ty a tento trik je takmer nemožné odhaliť
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP