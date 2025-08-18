Výrobca hlasovacích zariadení dostane od TV podporujúcej Trumpa odškodné za lži
- DNES - 21:54
- Washington
Americká televízna stanica Newsmax, ktorá podporuje prezidenta USA Donalda Trumpa, súhlasila, že výrobcovi elektronických hlasovacích zariadení - spoločnosti Dominion - zaplatí 67 miliónov dolárov za odvysielanie nepravdivých tvrdení o volebných podvodoch pri prezidentských voľbách v roku 2020, uvádza sa v oficiálnom dokumente zverejnenom v pondelok. Informovala o ňom agentúra AFP, píše TASR.
Pre spoločnosť Dominion Voting Systems to nie je prvé odškodnenie tohto druhu - v apríli 2023 totiž dosiahla dohodu s protrumpovskou televíziou Fox News, ktorá jej v rámci urovnania podobných žalôb za ohováranie musela zaplatiť 787,5 milióna dolárov.
Médiá blízke Trumpovi vtedy obvinili spoločnosť Dominion, že jej elektronické hlasovacie automaty boli využité na zmanipulovanie volieb, ktoré napokon vyhral demokrat Joe Biden. Trump pritom naďalej odmieta uznať túto svoju porážku.
Dominion pôvodne požadoval od Newsmaxu 1,6 miliardy dolárov za vysielanie nepravdivých tvrdení o volebných podvodoch.
Newsmax teraz vo svojom vyhlásení vysvetlil, že žiadal o finančné vyrovnanie, pretože na súde pridelenom k prípadu v domovskom štáte Joea Bidena, Delaware, kde bola žaloba podaná, by sa mu nedostalo spravodlivého procesu. „Naďalej tvrdíme, že naše spravodajstvo bolo korektné, vyvážené a v súlade s novinárskymi štandardmi,“ uviedla televízia.
V dokumente poskytnutom v pondelok Komisii pre cenné papiere a burzy USA (SEC) Newsmax uviedol, že minulý piatok dosiahol s Dominionom vyrovnanie vo výške 27 miliónov dolárov a že zvyšok vyplatí v dvoch splátkach, a to v rokoch 2026 a 2027.
