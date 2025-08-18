Zelenskyj je otvorený voľbám na Ukrajine, musia však byť bezpečné podmienky
- DNES - 21:30
- Washington
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelok vyhlásil, že je otvorený konaniu volieb na Ukrajine. Dodal však, že hlasovanie sa musí uskutočniť v bezpečných podmienkach, informuje TASR.
„Počas vojny sa voľby konať nemôžu,“ povedal Zelenskyj podľa webu spravodajskej televízie Sky News. Zelenskyj vysvetlil, že na to, aby bolo možné uskutočniť demokratické a zákonné voľby, je potrebné prímerie na pevnine, na mori aj vo vzduchu.
Do tejto debaty sa zapojil aj prezident USA Donald Trump, ktorý sa v skrumáži otázok novinárov obrátil na Zelenského s otázkou: „Takže hovoríte, že počas vojny nemôžete mať voľby? Tak mi dovoľte povedať, že o tri a pol roka, ak by sme náhodou boli vo vojne s niekým, (nebudú) voľby?“
V reakcii na Trumpovu repliku sa Zelenskyj zasmial a opýtal sa svojho hostiteľa, či by sa mu takýto scenár pozdával. Podľa televízie Sky News šlo o narážku na termín ďalších prezidentských volieb v USA, na ktorých sa Trump podľa súčasných pravidiel už nemôže uchádzať o znovuzvolenie.
Trump na spoločnom vystúpení v Bielom dome odpovedal aj na otázku novinára týkajúcu sa hlasovania poštou. Ako konštatovala televízia CNN, využil ju na zopakovanie viacerých nepravdivých tvrdení. Vyhlásil, že „hlasovanie poštou je skorumpované a nemožno ho považovať za skutočne demokratické.“ Avizoval, že Republikánska strana urobí všetko pre to, aby sa v USA s týmto spôsobom volieb skoncovalo. „Začíname výkonným nariadením, ktoré v tejto chvíli pripravujú tí najlepší právnici,“ doplnil Trump.
Ako pripomenula CNN, hlasovanie poštou využívajú desiatky ďalších krajín. Podľa expertov na voľby je síce miera podvodov pri takomto hlasovaní o niečo vyššia než pri prezenčnom, ale v celoštátnych voľbách zostáva veľmi nízka.
CNN dodala, že samotný Trump svojich voličov v roku 2024 nabádal, aby hlasovali poštou.
Na stretnutí s novinármi, ktoré predchádzalo rokovaniam so Zelenským, Trump sľúbil, že pomôže Európe poskytnúť ochranu a bezpečnostné záruky Ukrajine po skončení vojny. Uviedol tiež, že uzavretie prímeria na Ukrajine nie je potrebné a že mierová dohoda by sa mohla uzavrieť, aj kým sú Rusko a Ukrajina vo vojne. Súčasne poprel dohody, že podpora USA pre Ukrajinu sa končí.
Zelenskyj deklaroval pripravenosť na trojstranné stretnutie s ruským prezidentom Vladimirom Putinom.
Viaceré médiá si všimli, že americký reportér, ktorý vo februári slovne zaútočil na Zelenského za to, že nemal klasický oblek, mu v pondelok zložil kompliment za jeho „úžasný“ outfit. Zelenskyj prišiel do Bieleho domu v čiernom bluzóne vojenského strihu a čiernej košeli, nie vo svojej tradičnej mikine a bunde, ktoré začal nosiť po vypuknutí vojny na znak podpory ukrajinských vojakov na fronte.
Televízia Sky News dodala, že priebeh stretnutia Trumpa so Zelenským sledovali aj európski lídri, ktorí v pondelok tiež prišli do Bieleho domu, aby sa zúčastnili na rokovaniach o Ukrajine. V miestnosti, kde európski lídri čakali na prijatie, boli podľa spravodajcu tejto britskej televízie nainštalované monitory.
