  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Pondelok, 18.8.2025Meniny má Elena, Helena
20°Bratislava

Zelenskyj je otvorený voľbám na Ukrajine, musia však byť bezpečné podmienky

  • DNES - 21:30
  • Washington
Zelenskyj je otvorený voľbám na Ukrajine, musia však byť bezpečné podmienky

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelok vyhlásil, že je otvorený konaniu volieb na Ukrajine. Dodal však, že hlasovanie sa musí uskutočniť v bezpečných podmienkach, informuje TASR.

Počas vojny sa voľby konať nemôžu,“ povedal Zelenskyj podľa webu spravodajskej televízie Sky News. Zelenskyj vysvetlil, že na to, aby bolo možné uskutočniť demokratické a zákonné voľby, je potrebné prímerie na pevnine, na mori aj vo vzduchu.

Do tejto debaty sa zapojil aj prezident USA Donald Trump, ktorý sa v skrumáži otázok novinárov obrátil na Zelenského s otázkou: „Takže hovoríte, že počas vojny nemôžete mať voľby? Tak mi dovoľte povedať, že o tri a pol roka, ak by sme náhodou boli vo vojne s niekým, (nebudú) voľby?“

V reakcii na Trumpovu repliku sa Zelenskyj zasmial a opýtal sa svojho hostiteľa, či by sa mu takýto scenár pozdával. Podľa televízie Sky News šlo o narážku na termín ďalších prezidentských volieb v USA, na ktorých sa Trump podľa súčasných pravidiel už nemôže uchádzať o znovuzvolenie.

Trump na spoločnom vystúpení v Bielom dome odpovedal aj na otázku novinára týkajúcu sa hlasovania poštou. Ako konštatovala televízia CNN, využil ju na zopakovanie viacerých nepravdivých tvrdení. Vyhlásil, že „hlasovanie poštou je skorumpované a nemožno ho považovať za skutočne demokratické.“ Avizoval, že Republikánska strana urobí všetko pre to, aby sa v USA s týmto spôsobom volieb skoncovalo. „Začíname výkonným nariadením, ktoré v tejto chvíli pripravujú tí najlepší právnici,“ doplnil Trump.

Ako pripomenula CNN, hlasovanie poštou využívajú desiatky ďalších krajín. Podľa expertov na voľby je síce miera podvodov pri takomto hlasovaní o niečo vyššia než pri prezenčnom, ale v celoštátnych voľbách zostáva veľmi nízka.

CNN dodala, že samotný Trump svojich voličov v roku 2024 nabádal, aby hlasovali poštou.

Na stretnutí s novinármi, ktoré predchádzalo rokovaniam so Zelenským, Trump sľúbil, že pomôže Európe poskytnúť ochranu a bezpečnostné záruky Ukrajine po skončení vojny. Uviedol tiež, že uzavretie prímeria na Ukrajine nie je potrebné a že mierová dohoda by sa mohla uzavrieť, aj kým sú Rusko a Ukrajina vo vojne. Súčasne poprel dohody, že podpora USA pre Ukrajinu sa končí.

Zelenskyj deklaroval pripravenosť na trojstranné stretnutie s ruským prezidentom Vladimirom Putinom.

Viaceré médiá si všimli, že americký reportér, ktorý vo februári slovne zaútočil na Zelenského za to, že nemal klasický oblek, mu v pondelok zložil kompliment za jeho „úžasný“ outfit. Zelenskyj prišiel do Bieleho domu v čiernom bluzóne vojenského strihu a čiernej košeli, nie vo svojej tradičnej mikine a bunde, ktoré začal nosiť po vypuknutí vojny na znak podpory ukrajinských vojakov na fronte.

Televízia Sky News dodala, že priebeh stretnutia Trumpa so Zelenským sledovali aj európski lídri, ktorí v pondelok tiež prišli do Bieleho domu, aby sa zúčastnili na rokovaniach o Ukrajine. V miestnosti, kde európski lídri čakali na prijatie, boli podľa spravodajcu tejto britskej televízie nainštalované monitory.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Trump: Putin súhlasil, aby Západ poskytol Ukrajine bezpečnostné záruky

Trump: Putin súhlasil, aby Západ poskytol Ukrajine bezpečnostné záruky

DNES - 21:40Zahraničné

Ruský prezident Vladimir Putin súhlasil s tým, aby západné krajiny poskytli Ukrajine bezpečnostné záruky, oznámil v pondelok večer stredoeurópskeho času americký prezident Donald Trump v Bielom dome.

Schôdzka Zelenskyj - Trump bola oveľa priateľskejšia než vo februári

Schôdzka Zelenskyj - Trump bola oveľa priateľskejšia než vo februári

DNES - 21:31Zahraničné

Vtedy sa podobná schôdzka skončila roztržkou a predčasne, lídri sa tak k rokovaniu za zatvorenými dverami ani nedostali.

Vojnu na Ukrajine ukončiť dokážem, odkázal Trump pochybovačom

Vojnu na Ukrajine ukončiť dokážem, odkázal Trump pochybovačom

DNES - 19:44Zahraničné

Americký prezident Donald Trump v pondelok na svojej sociálnej sieti Truth Social kritizoval svojich oponentov a médiá za to, ako spravodajsky pokrývajú jeho úsilie ukončiť vojnu na Ukrajine.

Vodiči, pozor! Na týchto pumpách nenatankujete

Vodiči, pozor! Na týchto pumpách nenatankujete

DNES - 18:59Zahraničné

​Výpadok odstavil dodávky palív, dotknuté sú viaceré pumpy.

Vosveteit.sk
Microsoft varuje. Milióny počítačov s Windows sa čoskoro ocitnú bez ochranyMicrosoft varuje. Milióny počítačov s Windows sa čoskoro ocitnú bez ochrany
Bill Gates mal znova pravdu. Jeho varovanie o ChatGPT-5 sa naplniloBill Gates mal znova pravdu. Jeho varovanie o ChatGPT-5 sa naplnilo
Do Google Fotiek prichádza silný nástroj. Už ťa neoklame žiadna AI fotkaDo Google Fotiek prichádza silný nástroj. Už ťa neoklame žiadna AI fotka
Hackeri vymysleli novú pascu, ako ti ukradnúť Gmail účet. Ak ti príde táto správa do schránky, si cieľom útokuHackeri vymysleli novú pascu, ako ti ukradnúť Gmail účet. Ak ti príde táto správa do schránky, si cieľom útoku
Volkswagen žiada vodičov o predplatné. Plný výkon auta odomkne iba za extra poplatokVolkswagen žiada vodičov o predplatné. Plný výkon auta odomkne iba za extra poplatok
Ako mohol vzniknúť život z neživej hmoty? Výskumníci hovoria, že to bolo zložitejšie, než sme si mysleliAko mohol vzniknúť život z neživej hmoty? Výskumníci hovoria, že to bolo zložitejšie, než sme si mysleli
Ruskí hackeri opäť udreli. Ak používaš Windows počítač, môžeš byť ich cieľom aj ty. Takto klamú obeteRuskí hackeri opäť udreli. Ak používaš Windows počítač, môžeš byť ich cieľom aj ty. Takto klamú obete
Vieš o tom, že indikátor písania v chate niekedy klame? Pozri sa, ako fungujeVieš o tom, že indikátor písania v chate niekedy klame? Pozri sa, ako funguje
POZOR! Hackeri sa maskujú za obľúbenú službu Slovákov. Pravdepodobne ju používaš aj ty a tento trik je takmer nemožné odhaliťPOZOR! Hackeri sa maskujú za obľúbenú službu Slovákov. Pravdepodobne ju používaš aj ty a tento trik je takmer nemožné odhaliť
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP