Pondelok, 18.8.2025
Pozor na tieto nebezpečné syry, sťahujú ich zo slovenského aj českého trhu

  • DNES - 21:21
  • Bratislava/Praha
Obchodné reťazce sťahujú z predaja dva druhy syrov.

Obchodné reťazce METRO a Makro upozorňujú zákazníkov na stiahnutie produktu z predaja. Ide o dva druhy syra s bielou plesňou. Dôvodom stiahnutia z trhu je podozrenie na výskyt baktérie Listeria monocytogenes. Spoločnosti METRO Cash & Carry SR a Makro Cash & Carry ČR o tom informovali na svojich webových stránkach.

Obchodné reťazce sťahujú z predaja francúzske syry Coulommiers Mon pere s dátumom spotreby 26.8.2025 a Camembert Pere Alexandre s dátumom spotreby 17.8.2025 od dodávateľa LAKTOIMPEX.

Foto: metro.sk

Zákazníci by syry nemali konzumovať

“Pokiaľ ste si uvedený výrobok zakúpili a máte ho stále k dispozícii, prosíme Vás, aby ste ho nekonzumovali,” uviedla Petra Bártová, vedúca oddelenia kvality spoločností METRO a Makro. Syry boli v predaji v období od 8.7.2025 do 15.8.2025.

Produkty je možné vrátiť v ktoromkoľvek veľkoobchodnom stredisku METRO a Makro do 26.8.2025. Zákazníkom budú po predložení dokladu o kúpe vrátené peniaze.

Riziko listeriózy

Ako na svojom webe uvádza Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) SR, Listeria monocytogenes sa môže preniesť na človeka najčastejšie z mäsa, niektorých druhov syrov, nepasterizovaného mlieka alebo údených lososov.

Baktéria spôsobuje ochorenie zvané listerióza, pri ktorom sa vyskytujú príznaky ako horúčka, zväčšená slezina, vyrážky či angína. Ohrození sú najmä starší ľudia, tehotné ženy a ľudia s oslabenou imunitou.

Listerii monocytogenes sa najlepšie darí pri teplotách 30 až 37 stupňov, pre jej elimináciu je preto potrebné vhodné tepelné spracovanie pred konzumáciou, prípadne skladovanie studených pokrmov pri teplote nižšej ako 5 stupňov, dodáva ŠVPS SR.

Zdroj: Info.sk, metro.sk, makro.cz
