Polícia našla v byte pobodaného muža
V byte našli muža s otvorenou ranou brucha.
Zraneného muža, ktorého našli v jednom z bytov v bratislavskej Petržalke, previezli do nemocnice. Potvrdil to hovorca Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) SR Richard Bolješik.
„Po prvotnom ošetrení záchranári transportovali 59-ročného muža s otvorenou ranou brucha do Univerzitnej nemocnice Bratislava na Kramároch,“ spresnil.
Zásah na mieste a zisťovanie okolností prípadu potvrdila aj polícia. „Okolnosťami sa aktuálne zaoberajú policajti Okresného riaditeľstva PZ v Bratislave V, ktorí vykonávajú potrebné úkony s cieľom jeho náležitého objasnenia,“ uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Bratislave Katarína Bartošová.
O prípade informoval portál tvnoviny.sk, podľa jeho zdrojov mal mať muž viacero bodných zranení.
Aktivisti chcú iniciovať referendum poukazujúce na vplyv ruskej propagandy
Na propagandu a dezinformačné kampane ako prostriedok hybridnej vojny chce upozorniť pripravované referendum občianskeho združenia STREDA.
S deťmi do 12 rokov číta len tretina rodičov
V súčasnosti číta denne s deťmi do 12 rokov len približne tretina rodičov. Vyplýva to z prieskumu venovaného téme čítania kníh na Slovensku.
PS kritizuje postoj Fica k samitu medzi Trumpom a Putinom
Opozičné hnutie PS kritizuje postoj premiéra Roberta Fica k samitu medzi americkou hlavou štátu Donaldom Trumpom a ruským prezidentom Vladimirom Putinom.
Vážna nehoda dvoch áut: Na miesto vyslali všetky záchranné zložky
Z miesta nehody hlásia jednu zranenú osobu.