  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Pondelok, 18.8.2025Meniny má Elena, Helena
20°Bratislava

Polícia našla v byte pobodaného muža

  • DNES - 20:18
  • Bratislava
Polícia našla v byte pobodaného muža

V byte našli muža s otvorenou ranou brucha.

Zraneného muža, ktorého našli v jednom z bytov v bratislavskej Petržalke, previezli do nemocnice. Potvrdil to hovorca Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) SR Richard Bolješik.

Po prvotnom ošetrení záchranári transportovali 59-ročného muža s otvorenou ranou brucha do Univerzitnej nemocnice Bratislava na Kramároch,“ spresnil.

Zásah na mieste a zisťovanie okolností prípadu potvrdila aj polícia. „Okolnosťami sa aktuálne zaoberajú policajti Okresného riaditeľstva PZ v Bratislave V, ktorí vykonávajú potrebné úkony s cieľom jeho náležitého objasnenia,“ uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Bratislave Katarína Bartošová.

O prípade informoval portál tvnoviny.sk, podľa jeho zdrojov mal mať muž viacero bodných zranení.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Aktivisti chcú iniciovať referendum poukazujúce na vplyv ruskej propagandy

Aktivisti chcú iniciovať referendum poukazujúce na vplyv ruskej propagandy

DNES - 18:38Domáce

Na propagandu a dezinformačné kampane ako prostriedok hybridnej vojny chce upozorniť pripravované referendum občianskeho združenia STREDA.

S deťmi do 12 rokov číta len tretina rodičov

S deťmi do 12 rokov číta len tretina rodičov

DNES - 17:20Domáce

V súčasnosti číta denne s deťmi do 12 rokov len približne tretina rodičov. Vyplýva to z prieskumu venovaného téme čítania kníh na Slovensku.

PS kritizuje postoj Fica k samitu medzi Trumpom a Putinom

PS kritizuje postoj Fica k samitu medzi Trumpom a Putinom

DNES - 16:43Domáce

Opozičné hnutie PS kritizuje postoj premiéra Roberta Fica k samitu medzi americkou hlavou štátu Donaldom Trumpom a ruským prezidentom Vladimirom Putinom.

Vážna nehoda dvoch áut: Na miesto vyslali všetky záchranné zložky

Vážna nehoda dvoch áut: Na miesto vyslali všetky záchranné zložky

DNES - 16:04Domáce

Z miesta nehody hlásia jednu zranenú osobu.

Vosveteit.sk
Microsoft varuje. Milióny počítačov s Windows sa čoskoro ocitnú bez ochranyMicrosoft varuje. Milióny počítačov s Windows sa čoskoro ocitnú bez ochrany
Bill Gates mal znova pravdu. Jeho varovanie o ChatGPT-5 sa naplniloBill Gates mal znova pravdu. Jeho varovanie o ChatGPT-5 sa naplnilo
Do Google Fotiek prichádza silný nástroj. Už ťa neoklame žiadna AI fotkaDo Google Fotiek prichádza silný nástroj. Už ťa neoklame žiadna AI fotka
Hackeri vymysleli novú pascu, ako ti ukradnúť Gmail účet. Ak ti príde táto správa do schránky, si cieľom útokuHackeri vymysleli novú pascu, ako ti ukradnúť Gmail účet. Ak ti príde táto správa do schránky, si cieľom útoku
Volkswagen žiada vodičov o predplatné. Plný výkon auta odomkne iba za extra poplatokVolkswagen žiada vodičov o predplatné. Plný výkon auta odomkne iba za extra poplatok
Ako mohol vzniknúť život z neživej hmoty? Výskumníci hovoria, že to bolo zložitejšie, než sme si mysleliAko mohol vzniknúť život z neživej hmoty? Výskumníci hovoria, že to bolo zložitejšie, než sme si mysleli
Ruskí hackeri opäť udreli. Ak používaš Windows počítač, môžeš byť ich cieľom aj ty. Takto klamú obeteRuskí hackeri opäť udreli. Ak používaš Windows počítač, môžeš byť ich cieľom aj ty. Takto klamú obete
Vieš o tom, že indikátor písania v chate niekedy klame? Pozri sa, ako fungujeVieš o tom, že indikátor písania v chate niekedy klame? Pozri sa, ako funguje
POZOR! Hackeri sa maskujú za obľúbenú službu Slovákov. Pravdepodobne ju používaš aj ty a tento trik je takmer nemožné odhaliťPOZOR! Hackeri sa maskujú za obľúbenú službu Slovákov. Pravdepodobne ju používaš aj ty a tento trik je takmer nemožné odhaliť
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP