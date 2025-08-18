Šalitroš predloží na koaličnej rade návrh na zavedenie digitálnej dane
- DNES - 18:50
- Bratislava
Slovensko by mohlo získať desiatky až stovky miliónov eur zdanením digitálnych firiem, ktoré tu podnikajú, no neplatia takmer žiadne dane.
Na pondelkovej koaličnej rade by mal takýto návrh predstaviť štátny tajomník Ministerstva investícií regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR Radomír Šalitroš, ktorý dnes zastupuje ministra Samuela Migaľa (nezávislý), informovalo MIRRI.
„Slovenské médiá, cestovné kancelárie alebo taxislužby platia dane doma. Ale veľké digitálne platformy ako Meta (Facebook, Instagram), Google a YouTube, TikTok, Booking, Airbnb, Uber, Bolt, Amazon, eBay, Aliexpress, Netflix, Spotify, Disney+ či cloudové služby ako Microsoft alebo Amazon Web Services na Slovensku generujú obrovské príjmy - a pritom tu dane neplatia. To je nespravodlivé voči našim podnikateľom aj voči občanom,“ uviedol Šalitroš.
Štátny tajomník vyčíslil, že by digitálna daň priniesla štátu 30 až 100 miliónov eur ročne - v závislosti od sadzby a rozsahu firiem, ktorých by sa to týkalo. „Ak tu podnikajú a berú peniaze od Slovákov, je fér, aby aj Slovensku niečo odviedli. Nejde o ďalšiu daň pre ľudí, ale o férový poplatok od tých, ktorí doteraz na Slovensku neplatili nič,“ dodal.
Slovensko by sa tak podľa MIRRI pridalo k štátom ako Francúzsko, Rakúsko či Taliansko, ktoré už digitálnu daň zaviedli. Zároveň by to bolo dočasné opatrenie - do momentu, kým nezačne fungovať globálny rámec OECD/G20. „Na konsolidáciu potrebujeme hľadať riešenia, ktoré sú férové a spravodlivé. Digitálna daň je presne takým riešením - prinesie peniaze do rozpočtu, ochráni férovú súťaž a ukáže, že aj tí najväčší hráči majú niesť svoj diel zodpovednosti,“ uzavrel Šalitroš.
