Aktivisti chcú iniciovať referendum poukazujúce na vplyv ruskej propagandy
Na propagandu a dezinformačné kampane ako prostriedok hybridnej vojny chce upozorniť pripravované referendum občianskeho združenia (OZ) STREDA.
„Hlavným cieľom iniciatívy je poukázať na zhubný vplyv ruskej propagandy u nás,“ deklarujú iniciátori o aktivite, ktorá má odštartovať v rámci pripomienky udalostí z augusta 1968.
Zakladateľ OZ STREDA Patrik Lenghart upozornil, že Slovensko je dlhodobo zasiahnuté vplyvovými operáciami Ruskej federácie. “Každý rok nám vychádzajú nové dáta, ktoré len potvrdzujú, že naša populácia stále viac podlieha propagande a klamstvám šíreným nedemokratickými režimami, stále menej dôveruje európskym inštitúciám a stále ochotnejšie prijíma a reprodukuje príbehy diktátorov a vojnových agresorov,“ varoval.
Je presvedčený, že situácia si vyžaduje neštandardné riešenie, spolu s ďalšími členmi OZ STREDA preto navrhuje referendum s otázkou: “Súhlasíte s tým, aby SR na minimálne tri roky prerušila bilaterálne diplomatické vzťahy s každým štátom, ktorý vo svojej verejnej komunikácii prostredníctvom svojich inštitúcií, volených zástupcov štátu alebo prostredníctvom štátnych médií vyjadrí možnosť použitia vojenskej sily proti Slovenskej republike alebo členským štátom Európskej únie?“
Zakladajúci člen OZ STREDA Peter Bestvina si je vedomý osudu doterajších referend, verí však, že chystaná iniciatíva prinajmenšom rozvíri verejnú diskusiu, ktorá bude „budíčkom pre politikov, intelektuálov aj bežnú verejnosť“.
OZ STREDA štartuje zber podpisov na vypísanie referenda v deň výročia vpádu vojsk Varšavskej zmluvy na územie bývalého Československa. V spolupráci s ďalšími združeniami a aktivistami pripravuje na 21. augusta tiež sériu podujatí po celom Slovensku. V Trnave a Bratislave vystúpi aj Michael Kocáb, bývalý minister pre ľudské práva a národnostné menšiny ČR, ktorý sa začiatkom 90-tych rokov zasadil o odchod sovietskych vojsk z Československa. Kocáb prijal rolu krstného otca iniciatívy na vyhlásenie referenda.
