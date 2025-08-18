Vodiči, pozor! Na týchto pumpách nenatankujete
- DNES - 18:59
- Prešov
Výpadok odstavil dodávky palív, dotknuté sú viaceré pumpy.
Vodiči na východnom Slovensku môžu mať problém natankovať pohonné hmoty na niektorých čerpacích staniciach spoločnosti Slovnaft. Pre technický výpadok na kľúčovom termináli v Kapušanoch, ku ktorému došlo v nedeľu (17.8), sú niektoré pumpy dočasne bez určitých druhov palív. Spoločnosť potvrdila, že na odstránení poruchy intenzívne pracuje.
Ako informuje Slovnaft na svojej webovej stránke, poruchu spôsobilo preťaženie elektrickej siete, ktoré viedlo k výpadku operačného systému na termináli. Tento systém je kľúčový pre plnenie autocisterien, ktoré následne rozvážajú palivo na jednotlivé čerpacie stanice v regióne.
Slovnaft musel pristúpiť k náhradnému riešeniu a stanice na východe dočasne zásobuje z iných terminálov. „Avšak kapacitné možnosti a vzdialenosti ostatných terminálov môžu mať vplyv na plynulosť zásobovania,“ pripúšťa Slovnaft. Následkom toho niektoré stanice hlásia dočasnú nedostupnosť konkrétnych druhov palív.
Ktorých čerpacích staníc sa problém týka
Spoločnosť zverejnila zoznam dotknutých čerpacích staníc. Problém sa týka najmä nafty, v jednom prípade aj benzínu. Ide o nasledujúce lokality:
- Spišská Nová Ves (Harichovská): nedostupná nafta B7
- Sabinov (Okrucany): nedostupná nafta B7
- Vranov nad Topľou (Čemerné): nedostupná nafta B7
- Prešov (Levočská): nedostupná nafta B7
- Raslavice: nedostupná nafta B7
- Janovík (Západ): nedostupná nafta B7
- Ľubotice: nedostupný benzín E10
Slovnaft zároveň vyzýva vodičov, aby nepodliehali panike a nerobili si nadmerné zásoby paliva. „Nejde o trvalý výpadok, len dočasný. Ak vaše palivo nie je aktuálne dostupné na jednej čerpacej stanici, na susednej by ste ho mali natankovať. Predzásobenie by mohlo spôsobiť preťaženie siete,“ varuje Slovnaft.
Spoločnosť Slovnaft dodala, že nepalivový sortiment, ako káva či občerstvenie, zostáva v predaji bez obmedzení. Na odstránení technickej poruchy sa intenzívne pracuje, presný čas obnovenia plnej prevádzky zatiaľ nebol špecifikovaný.
Vojnu na Ukrajine ukončiť dokážem, odkázal Trump pochybovačom
Americký prezident Donald Trump v pondelok na svojej sociálnej sieti Truth Social kritizoval svojich oponentov a médiá za to, ako spravodajsky pokrývajú jeho úsilie ukončiť vojnu na Ukrajine.
Zdroj z Hamasu tvrdí, že hnutie súhlasilo s návrhom na prímerie v Pásme Gazy
Palestínske militantné hnutie Hamas v pondelok súhlasilo s novým návrhom na prímerie vo vojnou zničenom Pásme Gazy, oznámil zdroj z prostredia Hamasu.
Lipavský: Ak bude Putin naďalej klásť požiadavky, Európa musí pritvrdiť
Pre Európu je podľa českého ministra zahraničných vecí Jana Lipavského kľúčové obhajovať princíp, že hranice štátu sa nemenia vojenskou silou.
Zelenskyj v obleku by bol „signál pre mier“, tvrdí poradca z Bieleho domu
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa v pondelok večer v Bielom dome stretne s prezidentom USA Donaldom Trumpom, aby rokovali o podmienkach prípadnej mierovej dohody s Ruskom.