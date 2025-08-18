Zdroj z Hamasu tvrdí, že hnutie súhlasilo s návrhom na prímerie v Pásme Gazy
- DNES - 18:29
- Gaza
Palestínske militantné hnutie Hamas v pondelok súhlasilo s novým návrhom na prímerie vo vojnou zničenom Pásme Gazy, oznámil zdroj z prostredia Hamasu. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a Reuters.
„Hamas odovzdal sprostredkovateľom svoju odpoveď, v ktorej potvrdil, že Hamas a ďalšie frakcie súhlasili s novým návrhom prímeria, pričom v ňom nežiadajú nijaké zmeny,“ povedal zdroj.
Palestínsky zdroj oboznámený s rokovaniami v pondelok pre AFP uviedol, že sa očakáva, že sprostredkovatelia oznámia dosiahnutie dohody a určia dátum obnovenia rozhovorov.
Izraelská vláda s k tomuto údajnému posunu dosiaľ nevyjadrila.
Palestínsky predstaviteľ v pondelok uviedol, že vyjednávači Hamasu v egyptskej Káhire dostali nový návrh na prímerie v Pásme Gazy, ktorý počíta so 60-dňovým prerušením bojov a prepustením izraelských rukojemníkov v dvoch skupinách. Zdroj z organizácie Islamský džihád objasnil, že počas prímeria by v jeho prvej fáze Hamas prepustil desať izraelských rukojemníkov a odovzdal niekoľko tiel. Zvyšných rukojemníkov by palestínske hnutie prepustilo počas druhej fázy prímeria, pričom by podľa zdroja okamžite nasledovali rokovania o širšej dohode o ukončení vojny s medzinárodnými zárukami.
V Pásme Gazy sa z 251 rukojemníkov nachádza ešte 49, pričom 27 z nich je podľa izraelskej armády mŕtvych.
Egyptský minister zahraničných vecí Badr Abdalátí predošlý utorok oznámil, že Egypt spoločne s Katarom a Spojenými štátmi opäť pracujú na dosiahnutí 60-dňového prímeria medzi Izraelom a Hamasom. Hnutie minulý týždeň potvrdilo, že jeho delegácia rokuje s egyptskými predstaviteľmi v Káhire v snahe ukončiť 23 mesiacov trvajúcu vojnu. Tá si podľa gazského ministerstva zdravotníctva dosiaľ vyžiadala viac ako 62.000 obetí na životoch.
