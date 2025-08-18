  • Články
Zelenskyj v obleku by bol „signál pre mier“, tvrdí poradca z Bieleho domu

  • DNES - 17:35
  • Kyjev/Washington
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa v pondelok večer (SELČ) v Bielom dome stretne s prezidentom USA Donaldom Trumpom, aby rokovali o podmienkach prípadnej mierovej dohody s Ruskom.

Americké médiá si všímajú nielen túto politickú, ale aj symbolickú rovinu stretnutia a kladú otázku, či Zelenskyj tentoraz príde v obleku. Informoval o tom v pondelok francúzsky denník Le Figaro, píše TASR.

Posledné stretnutie Zelenského s Trumpom sa vo februári vo Washingtone skončilo diplomatickým fiaskom – ukrajinský prezident vtedy prišiel v oblečení vojenského štýlu, čo jeho americkému hostiteľovi zjavne prekážalo. Trump, už keď predo dvermi vítal Zelenského, obrátil sa k novinárom s ironickou poznámkou: „Dnes je teda vyobliekaný!“

Niektorí americkí predstavitelia sa podľa webu Axios následne domnievali, že aj absencia obleku u Zelenského prispela k neúspešnému priebehu tejto schôdzky.

Tentoraz by Zelenskyj podľa zdrojov z Ukrajiny mal do Bieleho domu prísť v čiernom saku podobnom oblekovému – rovnakom, aké mal počas júnového summitu NATO v Holandsku. Nepôjde však o kompletný a klasický oblek.

Le Figaro pripomenul, že na spomínanom summite sa ukrajinský prezident po prvý raz od začiatku ruskej invázie v roku 2022 objavil vo vyslovene civilnom odeve, čo Trump údajne spokojne kvitoval.

Zelenskyj prišiel ako normálny človek, nie ako blázon. Bol oblečený tak, ako sa patrí na NATO. A mali preto dobrý rozhovor,“ citoval Axios jedného z amerických predstaviteľov.

Jeden z poradcov Bieleho domu položartom uviedol, že „ak by Zelenskyj v pondelok prišiel do Bieleho domu v obleku, bol by to dobrý signál pre mier“. Zároveň však dodal, že sa to neočakáva. Iný poradca skonštatoval: „Bolo by fajn, keby mal aspoň kravatu, ale ani to neočakávame.“

Podľa zdrojov Axiosu bol počas februárovej schôdzky najviac podráždený viceprezident USA J. D. Vance, ktorému prekážali Zelenského výzor i vystupovanie. „Celá kauza s kravatou bola od začiatku Vanceova záležitosť,“ uviedol jeden zo zdrojov.

Zelenskyj si donedávna počas zahraničných ciest obliekal mikinu, čím chcel svetu pripomínať, že je vodcom napadnutej krajiny. Jeho štýl sa zmenil koncom apríla, keď sa v čiernom bluzóne vojenského strihu a čiernej košeli objavil vo Vatikáne na pohrebe pápeža Františka. Trump tam prišiel v rozpore s protokolom v modrom obleku s modrou kravatou. Bolo to prvé stretnutie Zelenského a Trumpa od hlučnej roztržky v Bielom dome, ktorá sa odohrala v priamom televíznom prenose.

Ukrajinské médiá pred časom informovali, že kapsulovú kolekciu čiernych outfitov pre Zelenského vytvoril domáci návrhár Viktor Anisimov. Kolekcia obsahuje dve desiatky rôznych kúskov – klasické košele, roláky, tričká, poľné bundy i športové saká. Všetky boli ušité z prírodných certifikovaných látok, ako ľan, bavlna či žihľava. Ide o kolekciu vytvorenú exkluzívne pre Zelenského a momentálne nie je dostupná pre spotrebiteľov v e-shope Anisimovej firmy, ktorá aj počas vojny zostala v Kyjeve.

Zdroj: Info.sk, TASR
