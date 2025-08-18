S deťmi do 12 rokov číta len tretina rodičov
V súčasnosti číta denne s deťmi do 12 rokov len približne tretina rodičov. Vyplýva to z prieskumu venovaného téme čítania kníh na Slovensku.
„Pritom prichádzať do kontaktu s knihou cez rodiča sa ukazuje ako ten najúspešnejší spôsob, ako u detí vybudovať zvyk na čítanie knihy. Z roka na rok zároveň klesá počet nielen tzv. knihomoľov, ale aj čitateľov všeobecne,“ upozorňuje Združenie vydavateľstiev a kníhkupectiev Slovenska (ZVKS). Zvrátiť tieto nelichotivé čísla má nová kampaň Začni čítať.
„Potvrdzuje sa, že ak rodičia čítajú, budú častejšie a viac čítať aj deti. Rodičia sú pre deti v tomto ohľade vzorom,“ hovorí predseda ZVKS Juraj Heger o výsledkoch časti prieskumu, ktorá sa venovala aj dôležitosti čítania kníh rodičov priamo s deťmi. „V populácii je stále prítomné vnímanie, že najlepším spôsobom motivácie, ako priviesť deti k čítaniu, je si čítať s nimi, a tým im ukazovať pozitívny príklad,“ dodal.
Z prieskumu vyplynulo, že s deťmi do 12 rokov si denne číta 37 percent rodičov, viackrát týždenne 19 percent rodičov, aspoň raz týždenne 15 percent, aspoň raz za dva týždne 4 percentá rodičov a menej často 12 percent. Vôbec si s deťmi nečítajú 4 percentá rodičov a v 9 percentách prípadov si deti už čítajú knihy len samy, bez rodiča.
„Výskumy na tému čítania jasne dokazujú, že stačí len šesť minút čítania, aby sa nám napríklad znížil stres. Ale ľudia si myslia, že nemajú ani toľko. A my im preto chceme teraz ukázať, že toľko času určite majú. Či už pri raňajkách, cestou do práce, pri obede, v posteli alebo, keď to zveličím, tak jednoducho na toalete,“ ozrejmil cieľ kampane Heger. V týchto dňoch tak môže verejnosť nájsť úryvky z kníh na podnosoch v stravovacích zónach v jednom z bratislavských obchodných centier. Od konca augusta budú dostupné napríklad aj priamo knižky v mini knižniciach na vlakových staniciach po celom Slovensku.
Aktivisti chcú iniciovať referendum poukazujúce na vplyv ruskej propagandy
Na propagandu a dezinformačné kampane ako prostriedok hybridnej vojny chce upozorniť pripravované referendum občianskeho združenia STREDA.
PS kritizuje postoj Fica k samitu medzi Trumpom a Putinom
Opozičné hnutie PS kritizuje postoj premiéra Roberta Fica k samitu medzi americkou hlavou štátu Donaldom Trumpom a ruským prezidentom Vladimirom Putinom.
Vážna nehoda dvoch áut: Na miesto vyslali všetky záchranné zložky
Z miesta nehody hlásia jednu zranenú osobu.
Ochranári vyzývajú štátne orgány, aby nepovolili ďalší lov vlkov na Slovensku
Ochranárske organizácie WWF Slovensko, iniciatíva My sme les a Aevis vyzývajú štátne orgány, aby bola na najbližšiu poľovnú sezónu stanovená nulová kvóta na lov vlkov na Slovensku.