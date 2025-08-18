  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Pondelok, 18.8.2025Meniny má Elena, Helena
24°Bratislava

S deťmi do 12 rokov číta len tretina rodičov

  • DNES - 17:20
  • Bratislava
S deťmi do 12 rokov číta len tretina rodičov

V súčasnosti číta denne s deťmi do 12 rokov len približne tretina rodičov. Vyplýva to z prieskumu venovaného téme čítania kníh na Slovensku.

„Pritom prichádzať do kontaktu s knihou cez rodiča sa ukazuje ako ten najúspešnejší spôsob, ako u detí vybudovať zvyk na čítanie knihy. Z roka na rok zároveň klesá počet nielen tzv. knihomoľov, ale aj čitateľov všeobecne,“ upozorňuje Združenie vydavateľstiev a kníhkupectiev Slovenska (ZVKS). Zvrátiť tieto nelichotivé čísla má nová kampaň Začni čítať.

Potvrdzuje sa, že ak rodičia čítajú, budú častejšie a viac čítať aj deti. Rodičia sú pre deti v tomto ohľade vzorom,“ hovorí predseda ZVKS Juraj Heger o výsledkoch časti prieskumu, ktorá sa venovala aj dôležitosti čítania kníh rodičov priamo s deťmi. „V populácii je stále prítomné vnímanie, že najlepším spôsobom motivácie, ako priviesť deti k čítaniu, je si čítať s nimi, a tým im ukazovať pozitívny príklad,“ dodal.

Z prieskumu vyplynulo, že s deťmi do 12 rokov si denne číta 37 percent rodičov, viackrát týždenne 19 percent rodičov, aspoň raz týždenne 15 percent, aspoň raz za dva týždne 4 percentá rodičov a menej často 12 percent. Vôbec si s deťmi nečítajú 4 percentá rodičov a v 9 percentách prípadov si deti už čítajú knihy len samy, bez rodiča.

Výskumy na tému čítania jasne dokazujú, že stačí len šesť minút čítania, aby sa nám napríklad znížil stres. Ale ľudia si myslia, že nemajú ani toľko. A my im preto chceme teraz ukázať, že toľko času určite majú. Či už pri raňajkách, cestou do práce, pri obede, v posteli alebo, keď to zveličím, tak jednoducho na toalete,“ ozrejmil cieľ kampane Heger. V týchto dňoch tak môže verejnosť nájsť úryvky z kníh na podnosoch v stravovacích zónach v jednom z bratislavských obchodných centier. Od konca augusta budú dostupné napríklad aj priamo knižky v mini knižniciach na vlakových staniciach po celom Slovensku.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Aktivisti chcú iniciovať referendum poukazujúce na vplyv ruskej propagandy

Aktivisti chcú iniciovať referendum poukazujúce na vplyv ruskej propagandy

DNES - 18:38Domáce

Na propagandu a dezinformačné kampane ako prostriedok hybridnej vojny chce upozorniť pripravované referendum občianskeho združenia STREDA.

PS kritizuje postoj Fica k samitu medzi Trumpom a Putinom

PS kritizuje postoj Fica k samitu medzi Trumpom a Putinom

DNES - 16:43Domáce

Opozičné hnutie PS kritizuje postoj premiéra Roberta Fica k samitu medzi americkou hlavou štátu Donaldom Trumpom a ruským prezidentom Vladimirom Putinom.

Vážna nehoda dvoch áut: Na miesto vyslali všetky záchranné zložky

Vážna nehoda dvoch áut: Na miesto vyslali všetky záchranné zložky

DNES - 16:04Domáce

Z miesta nehody hlásia jednu zranenú osobu.

Ochranári vyzývajú štátne orgány, aby nepovolili ďalší lov vlkov na Slovensku

Ochranári vyzývajú štátne orgány, aby nepovolili ďalší lov vlkov na Slovensku

DNES - 15:56Domáce

Ochranárske organizácie WWF Slovensko, iniciatíva My sme les a Aevis vyzývajú štátne orgány, aby bola na najbližšiu poľovnú sezónu stanovená nulová kvóta na lov vlkov na Slovensku.

Vosveteit.sk
Do Google Fotiek prichádza silný nástroj. Už ťa neoklame žiadna AI fotkaDo Google Fotiek prichádza silný nástroj. Už ťa neoklame žiadna AI fotka
Hackeri vymysleli novú pascu, ako ti ukradnúť Gmail účet. Ak ti príde táto správa do schránky, si cieľom útokuHackeri vymysleli novú pascu, ako ti ukradnúť Gmail účet. Ak ti príde táto správa do schránky, si cieľom útoku
Volkswagen žiada vodičov o predplatné. Plný výkon auta odomkne iba za extra poplatokVolkswagen žiada vodičov o predplatné. Plný výkon auta odomkne iba za extra poplatok
Ako mohol vzniknúť život z neživej hmoty? Výskumníci hovoria, že to bolo zložitejšie, než sme si mysleliAko mohol vzniknúť život z neživej hmoty? Výskumníci hovoria, že to bolo zložitejšie, než sme si mysleli
Ruskí hackeri opäť udreli. Ak používaš Windows počítač, môžeš byť ich cieľom aj ty. Takto klamú obeteRuskí hackeri opäť udreli. Ak používaš Windows počítač, môžeš byť ich cieľom aj ty. Takto klamú obete
Vieš o tom, že indikátor písania v chate niekedy klame? Pozri sa, ako fungujeVieš o tom, že indikátor písania v chate niekedy klame? Pozri sa, ako funguje
POZOR! Hackeri sa maskujú za obľúbenú službu Slovákov. Pravdepodobne ju používaš aj ty a tento trik je takmer nemožné odhaliťPOZOR! Hackeri sa maskujú za obľúbenú službu Slovákov. Pravdepodobne ju používaš aj ty a tento trik je takmer nemožné odhaliť
Táto baktéria dokáže vytvárať zlato, hovoria vedci. Robí to pojedaním toxických látokTáto baktéria dokáže vytvárať zlato, hovoria vedci. Robí to pojedaním toxických látok
Vedci zvrátili stratu pamäte tým, že naštartovali malé mozgové elektrárne. Svitá nám na lepšie časy?Vedci zvrátili stratu pamäte tým, že naštartovali malé mozgové elektrárne. Svitá nám na lepšie časy?
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP