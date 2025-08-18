Šimečka: Opatrenia konsolidácie stále nie sú známe, ohrozuje to celú ekonomiku
- DNES - 17:03
- Bratislava
O dva dni má vláda schvaľovať konsolidačný balíček, no nikto netuší, čo v ňom bude.
Štát potrebuje nájsť dve miliardy eur, ale ani firmy, ani občania, ani investori nevedia, na čo sa majú pripraviť. To je obrovský problém pre celú ekonomiku, uviedol v pondelok na tlačovej konferencii líder opozičného Progresívneho Slovenska Michal Šimečka, ktorý v tejto súvislosti skritizoval predsedu vlády SR Roberta Fica (Smer-SD).
„Všetko nasvedčuje tomu, že namiesto konsolidácie sa dočkáme likvidácie ekonomiky,“ povedal Šimečka. Vláda podľa jeho slov namiesto riešenia ekonomiky celé leto venovala čas kultúrnym vojnám a konšpiračným témam.
Líder hnutia pripomenul, že Konfederácia odborových zväzov (KOZ) SR kritizuje vládu, že doteraz neprebehla žiadna konzultácia s odbormi. Sú tu zároveň aj iné organizácie a inštitúcie, ktoré by mali byť súčasťou tejto debaty, podotkol Šimečka.
„To, čo vieme o konsolidácii, je čistý chaos. Od rušenia výnimiek z dane z pridanej hodnoty (DPH) cez zásahy do druhého piliera až po nápady znižovať počet krajov. To nie je ozdravenie, ale likvidácia ekonomiky. Vyzývame koaličnú radu, aby konečne zverejnila opatrenia a umožnila odbornú a verejnú diskusiu,“ uzavrel Šimečka.
KDH: Najväčšou výzvou je prebujnená štátna správa, nie fungujúce kraje
Najväčšou výzvou je skôr prebujnená štátna správa a nie fungujúce samosprávne kraje, ktoré viackrát v poslednej dobe preukázali pripravenosť a flexibilitu, na rozdiel od „ťažkopádneho“ štátu.
Ráž: Výstavba všetkých troch úsekov diaľnice D3 by sa mala začať v tomto roku
Verejné obstarávania na zhotoviteľov všetkých troch úsekov diaľnice D3 sú ukončené. Na dva z týchto úsekov už bolo zároveň vydané stavebné povolenie, tretie by malo byť vydané v priebehu najbližších dní.
Erik Tomáš: Minimálna mzda bude na budúci rok vo výške 915 eur
Sociálni partneri, teda zástupcovia zamestnávateľov a zamestnancov sa nedohodili na výške minimálnej mzdy na budúci rok.
Soták: Riaditeľ Slovenských elektrární sa vysmial všetkým podnikom do tváre
Šéf Klubu 500 a Železiarní Podbrezová Vladimír Soták odmietol vyjadrenia generálneho riaditeľa Slovenských elektrární Branislava Strýčka, podľa ktorých si za vysoké ceny elektriny môžu často podniky samé.