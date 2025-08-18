Syn nórskej korunnej princeznej je obvinený z vyše 30 trestných činov
- DNES - 16:45
- Oslo
Najstarší syn nórskej korunnej princeznej Mette-Marit bol obvinený z viacerých trestných činov vrátane znásilnenia, oznámil v pondelok prokurátor Sturla Henriksbö. Informovala o tom agentúra DPA.
Tieto obvinenia prišli približne rok po tom, čo sa objavili prvé podozrenia, že najstarší syn korunnej princeznej Marius Borg Höiby sa dopustil násilia. Tento v súčasnosti 28-ročný muž čelí teraz celkovo 32 obvineniam vrátane znásilnenia a závažných sexuálnych trestných činov.
Podľa prokurátora sa jeho súdny proces začne pravdepodobne v polovici januára 2026. Hrozí mu trest odňatia slobody až na desať rokov.
Marius Borg Höiby (28) sa Matte-Marit Höibyovej narodil zo vzťahu s Mortenom Borgom, ktorý mala niekoľko rokov pred svojím sobášom s nórskym korunným princom Haakonom. Hoci je Höiby členom rodiny, nemá žiadny titul a nezastáva ani žiadnu verejnú funkciu.
Borg Höiby bol zadržaný 4. augusta 2024 po hádke v byte v Osle. Následne ho obvinili z ublíženia na zdraví vtedajšej priateľke. Počas vyšetrovania ho polícia obvinila z ďalších trestných činov.
