PS kritizuje postoj Fica k samitu medzi Trumpom a Putinom
Opozičné hnutie PS kritizuje postoj premiéra Roberta Fica (Smer-SD) k samitu medzi americkou hlavou štátu Donaldom Trumpom a ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Hovorí o zrade záujmov Slovenska. Vyplýva to z vyjadrenia predstaviteľov hnutia na pondelkovej tlačovej konferencii.
„Videli ste reakcie našej vlády, premiéra aj ministra obrany Roberta Kaliňáka (Smer-SD) na zatiaľ verejne nepotvrdenú dohodu a ruské požiadavky z Aljašky? Obaja sa okamžite verejne postavili na ruskú stranu, teda, že Rusku treba dať bezpečnostné garancie, a že sa treba rozprávať o tom, čo Putin nazval odstránením základných príčin konfliktu. To v ruskom diplomatickom jazyku znamená návrat pred rok 1997. Slovensko vtedy nebolo v NATO a nemali sme spojenecké väzby,“ upozornil líder PS a poslanec Národnej rady (NR) SR Michal Šimečka.
Tvrdí, že vládni členovia súhlasia aj so zámerom Putina sústrediť sa na komplexnú dohodu, nie prímerie na Ukrajine. Odvolal sa pritom na nedeľňajšie vyjadrenia Kaliňáka. „Fico hovoril, že najdôležitejšie zo všetkého je, aby okamžite nastalo ukončenie bojov a prestalo zabíjanie civilistov. Teraz, keď Putin hovorí, že je dobré ísť cestou komplexnej dohody a medzitým bude bombardovať ukrajinské mestá, tak Fico a jeho vláda už prešli na túto pozíciu,“ podotkol.
Spolu s členom predsedníctva PS Ivanom Korčokom a podpredsedom zahraničného výboru NR SR Tomášom Valáškom (PS) vyčítali premiérovi, že sa nesnažil získať pozvanie na pondelkové stretnutie európskych lídrov a ukrajinskej hlavy štátu Volodymyra Zelenského s americkým prezidentom. „Slovensko je úplne mimo tejto debaty,“ povedal Šimečka. Predpokladá, že predseda vlády nemal komu tlmočiť priority či záujem SR. „A to je výsledok izolácie, do ktorej nás dostala táto vláda,“ dodal.
Šéf Bieleho domu sa v pondelok najprv stretne vo Washingtone so Zelenským, neskôr sa k nim pridajú európski lídri. Kľúčovými témami budú bezpečnostné záruky pre Ukrajinu v prípade dohody o ukončení vojny a postoj k územným nárokom Ruska. Rokovania sa uskutočnia po samite na Aljaške, na ktorom sa Trump 15. augusta zišiel s Putinom.
