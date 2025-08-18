  • Články
Poľský prezident a vláda sa sporia pre neúčasť na rokovaniach v Bielom dome

  DNES - 16:40
  Varšava
V Poľsku sa v pondelok rozprúdila polemika medzi prezidentom Karolom Nawrockým a jeho poradcami na jednej strane a na druhej strane vládnymi predstaviteľmi vrátane ministra zahraničných vecí Radoslawa Sikorského o tom, prečo krajina nemá zastúpenie na rokovaniach prezidenta Volodymyra Zelenského a vybraných lídrov vo Washingtone. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR.

Nawrocki v reakcii na svoju neúčasť na rokovaniach v Bielom dome na tlačovej konferencii v pondelok zdôraznil, že v tzv. koalícii ochotných Poľsko už dlhší čas zastupuje vláda a že lídrov na rokovania pozýva ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Dodal, že on sám má 3. septembra v USA naplánované bilaterálne stretnutie s americkým prezidentom Donaldom Trumpom, na ktorom sa bude hovoriť aj o bezpečnosti a mieri na Ukrajine.

Minulý týždeň som sa zúčastnil na dvoch rozhovoroch s Donaldom Trumpom, ale aj s európskymi lídrami, kde som prezentoval jasný postoj Poľska k absencii dôvery Vladimirovi Putinovi a absencii dôvery Ruskej federácie,“ dodal Nawrocki.

Sikorski však kontroval, že na rokovania do Bieleho domu dáva pozvánky výlučne americký prezident. Uviedol, že osobitné vzťahy s Trumpom má práve Nawrocki, takže by ich mal využiť v prospech Poľska a Európy. Na sociálnej sieti X potvrdil aj informácie, že Zelenskyj o formáte stretnutí informoval premiérov Japonska, Kanady či Nového Zélandu.

Do sporu na sieti X vstúpil aj hovorca vlády Adam Szlapka, podľa ktorého sa washingtonské rokovania budú konať v rovnakom formáte ako predchádzajúce online konzultácie európskych lídrov s účasťou prezidenta Trumpa. Vtedy Poľsko zastupoval práve prezident Nawrocki.

Podľa poradcu prezidenta Marcina Przydacza sa však otázka účasti Poľska na washingtonských rokovaniach riešila priamo s ministrom Sikorským, ktorý vraj neprejavil pripravenosť, aby sa Poľsko pripojilo k európskej delegácii. Przydacza v tejto súvislosti pripomenul, že prezident pripravuje vlastnú cestu do USA začiatkom septembra.

Vo Washingtone sa v pondelok stretnú Trump, Zelenskyj a lídri Nemecka, Francúzska, Talianska, Fínska, Európskej komisie či NATO. Témou rokovaní sú mierové rozhovory s Ruskom a bezpečnostné záruky pre Ukrajinu.

Zdroj: Info.sk, TASR
