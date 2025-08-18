  • Články
18.8.2025
Vážna nehoda dvoch áut: Na miesto vyslali všetky záchranné zložky

  • DNES - 16:04
  • Košice
Vážna nehoda dvoch áut: Na miesto vyslali všetky záchranné zložky

Z miesta nehody hlásia jednu zranenú osobu.

Na Sečovskej ceste v Košiciach došlo dnes popoludní k dopravnej nehode dvoch osobných vozidiel. Na mieste zasahujú hasiči a ďalšie záchranné zložky. Podľa predbežných informácií si nehoda vyžiadala najmenej jednu zranenú osobu.

Informoval o tom Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) Košického kraja na sociálnej sieti. „Košickí hasiči sú práve na ceste k dopravnej nehode dvoch áut na Sečovskej ceste v Košiciach,“ uviedol zbor v príspevku na facebooku.

Podľa prvotných správ z miesta udalosti sa pri zrážke zranila minimálne jedna osoba. Rozsah jej zranení zatiaľ nie je známy.

V dôsledku nehody a prebiehajúceho zásahu záchranných zložiek je potrebné v danom úseku a jeho okolí počítať s dopravnými obmedzeniami a tvoriacimi sa kolónami. Zelená vlna STVR informuje o 10 minútovom zdržaní.

Vodičom sa odporúča, aby pri prejazde zvýšili opatrnosť. Presné príčiny a okolnosti nehody sú momentálne predmetom vyšetrovania.

Zdroj: Info.sk, Hasičský a záchranný zbor - Košický kraj
