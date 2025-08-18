Vážna nehoda dvoch áut: Na miesto vyslali všetky záchranné zložky
Z miesta nehody hlásia jednu zranenú osobu.
Na Sečovskej ceste v Košiciach došlo dnes popoludní k dopravnej nehode dvoch osobných vozidiel. Na mieste zasahujú hasiči a ďalšie záchranné zložky. Podľa predbežných informácií si nehoda vyžiadala najmenej jednu zranenú osobu.
Informoval o tom Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) Košického kraja na sociálnej sieti. „Košickí hasiči sú práve na ceste k dopravnej nehode dvoch áut na Sečovskej ceste v Košiciach,“ uviedol zbor v príspevku na facebooku.
Podľa prvotných správ z miesta udalosti sa pri zrážke zranila minimálne jedna osoba. Rozsah jej zranení zatiaľ nie je známy.
V dôsledku nehody a prebiehajúceho zásahu záchranných zložiek je potrebné v danom úseku a jeho okolí počítať s dopravnými obmedzeniami a tvoriacimi sa kolónami. Zelená vlna STVR informuje o 10 minútovom zdržaní.
Vodičom sa odporúča, aby pri prejazde zvýšili opatrnosť. Presné príčiny a okolnosti nehody sú momentálne predmetom vyšetrovania.
PS kritizuje postoj Fica k samitu medzi Trumpom a Putinom
Opozičné hnutie PS kritizuje postoj premiéra Roberta Fica k samitu medzi americkou hlavou štátu Donaldom Trumpom a ruským prezidentom Vladimirom Putinom.
Ochranári vyzývajú štátne orgány, aby nepovolili ďalší lov vlkov na Slovensku
Ochranárske organizácie WWF Slovensko, iniciatíva My sme les a Aevis vyzývajú štátne orgány, aby bola na najbližšiu poľovnú sezónu stanovená nulová kvóta na lov vlkov na Slovensku.
Auto zrazilo medveďa, bol privolaný zásahový tím
Zviera pre zranenia usmrtili.
Osoba spadla do montážnej jamy, na mieste zasahovali hasiči
Osoba spadla do asi dvojmetrovej montážnej jamy.