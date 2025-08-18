  • Články
Pondelok, 18.8.2025
Ochranári vyzývajú štátne orgány, aby nepovolili ďalší lov vlkov na Slovensku

Ochranári vyzývajú štátne orgány, aby nepovolili ďalší lov vlkov na Slovensku

Ochranárske organizácie WWF Slovensko, iniciatíva My sme les a Aevis vyzývajú štátne orgány, aby bola na najbližšiu poľovnú sezónu stanovená nulová kvóta na lov vlkov na Slovensku.

Upozorňujú, že ich odstrel bude mať vážny dosah na ich populáciu a ich vplyv na udržiavanie prirodzenej rovnováhy v prírode. Ako TASR informovala organizácia WWF Slovensko, hrozí tiež riziko porušenia európskych záväzkov a nevyriešia sa tým ani škody na hospodárskych zvieratách.

Komisia, ktorá určí, koľko vlkov by sa počas najbližšej poľovnej sezóny malo odstreliť zasadne v utorok (19. 8.) na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Ochranárske organizácie žiadajú, aby štát namiesto lovu vlkov podporil farmárov v efektívnej ochrane ich stád - napríklad pri zavádzaní elektrických oplotení či nasadení strážnych psov. „Lov vlkov problémy chovateľov nevyrieši, naopak môže ich zhoršiť. Požadujeme preto stanovenie nulovej kvóty na lov a zodpovedný prístup k ochrane vlkov na Slovensku,“ uviedla Katarína Butkovská z WWF Slovensko.

Ochranári zdôrazňujú, že vlk prirodzene reguluje početnosť jeleňov, diviakov či srnčej zveri, ktorá spôsobuje každoročne miliónové škody na poľnohospodárskych kultúrach a v lesoch. „Škody spôsobené vlkom na hospodárskych zvieratách sú podľa oficiálnych dát zanedbateľné. Akékoľvek povolenie lovu vlka na Slovensku môže vážne ohroziť jeho populáciu a mať negatívne dôsledky aj na európskej úrovni. Ministerstvo životného prostredia SR je povinné vlkov chrániť a nie aktívne podporovať ich zabíjanie,“ podotkol Milan Olekšák z iniciatívy My sme les.

Ochranárske organizácie upozorňujú, že nebola vykonaná žiadna vedecká štúdia, ktorá by preukazovala účinnosť lovu vlka pri znižovaní škôd na hospodárskych zvieratách. Dáta podľa nich ukazujú, že v rokoch s nižšími kvótami na lov vlka škody dokonca klesali.

Lov vlka podľa ochranárov môže spôsobiť ešte väčšie škody a vážne ohroziť populáciu tohto chráneného druhu. „Vláda a zodpovedné inštitúcie musia konečne prestať s neúčinnými a škodlivými opatreniami a namiesto lovu zabezpečiť dôslednú ochranu prírody a systematickú podporu farmárov,“ doplnila riaditeľka WWF Slovensko Miroslava Plassmann.

Zdroj: Info.sk, TASR
