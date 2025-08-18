Ako prebieha vyšetrenie u proktológa v „Doktorpro Bratislava“
- DNES - 15:21
- Bratislava
Proktológ je lekár, ktorý sa špecializuje na diagnostiku a liečbu ochorení konečníka a análneho otvoru.
K proktológovi je potrebné sa objednať v prípade bolesti a nepohodlia v oblasti konečníka, porúch stolice a výskytu uzlín v oblasti análneho otvoru. Počas vyšetrenia vykoná súkromný proktológ v Bratislave vizuálne vyšetrenie a inštrumentálnu diagnostiku, na základe ktorej poskytne odporúčania a môže predpísať liečbu. Služby proktológa v Bratislave zahŕňajú aj rádiofrekvenčnú liečbu análnych trhlín, papilómov, hemoroidov, ako aj ligáciu hemoroidálnych uzlín latexovými krúžkami.
Kedy je potrebné objednať sa k proktológovi
Ak máte pocit, že vaše črevá nie sú úplne vyprázdnené, odporúčame navštíviť proktológa v medicínskom centre Doktorpro Bratislava. Medzi ďalšie indikácie na konzultáciu s proktológom patria:
-
pálenie alebo svrbenie v oblasti análneho kanála;
-
krv v stolici;
-
častá zápcha alebo hnačka;
-
slizové výtoky z análneho kanála;
-
bolesť v oblasti konečníka;
-
prítomnosť novotvarov v oblasti konečníka.
Proktológ lieči hemoroidy I.–III. stupňa, análnu fisúru, polypy a novotvary konečníka. Lekár tiež lieči zápalové ochorenia čriev (kolitída, proktitída), fistuly a poruchy stolice.
Dobrého proktológa nájdete na klinike Doktorpro Bratislava. Lekár používa konzervatívnu liečbu alebo minimálne invazívny chirurgický zákrok (ligácia latexovými krúžkami a rádiofrekvenčná terapia). Proktológ vyberá metódu liečby v závislosti od ochorenia a stupňa jeho rozvoja.
Ako sa pripraviť na vyšetrenie
Aby ste sa pripravili na proktologické vyšetrenie, je potrebné vyčistiť črevá pomocou rektálnych čapíkov. Fázy čistenia čriev mikroklystírom pred proktologickým vyšetrením:
-
Vložte dva čapíky do konečníka večer pred vyšetrením.
-
Po vložení prvého čapíka počkajte 20-30 minút a potom vyprázdnite črevá.
-
Postup zopakujte s druhým čapíkom večer.
-
Vložte dva čapíky ráno tri až štyri hodiny pred vyšetrením.
-
Po každej defekácii umyte oblasť konečníka teplou vodou s jemným mydlom bez farbív a parfumov.
Pri akútnych ochoreniach konečníka, ktoré sú sprevádzané bolesťou a krvácaním, stačí pred vyšetrením jedna mikroklyzma. Ak nie je možné zaviesť čapík, diagnostika sa vykonáva bez prípravy.
Pred vyšetrením u proktológa v Bratislave je potrebné dodržiavať ľahkú diétu: vylúčiť sýtené nápoje, alkohol, kyslomliečne výrobky, surovú zeleninu a ovocie. Môžete konzumovať kaše, polievky, kyslomliečne nápoje, prírodné džúsy a neperlivú vodu. Odporúča sa obmedziť príjem antikoagulancií, aby sa znížilo riziko krvácania počas vyšetrenia.
Ako prebieha vyšetrenie u proktológa
Prvotné vyšetrenie u proktológa trvá približne 30 minút. Lekár zozbiera anamnézu a vykoná vizuálne vyšetrenie análnej oblasti. Dodatočné diagnostické metódy počas konzultácie s proktológom zahŕňajú:
-
palpáciu konečníka;
-
anoskopiu — vyšetrenie análneho kanála pomocou ohybnej trubice s kamerou a osvetlením;
-
rektoskopiu — vyšetrenie priameho čreva (do hĺbky 20 cm) pomocou rektoskopu.
Počas proktologického vyšetrenia pacient leží na boku. Lekár nanesie anestetický gél na znecitlivenie. Po vyšetrení konečníka proktológ stanoví predbežnú alebo konečnú diagnózu.
V prípade potreby môže chirurg-proktológ ihneď vykonať rádiofrekvenčnú terapiu alebo ligáciu latexovými krúžkami. Minimálne invazívna chirurgia sa vykonáva ambulantne a trvá približne jednu hodinu.
Prečo by ste sa mali obrátiť na „Doktorpro Bratislava“
Proktológ v „Doktorpro Bratislava“ prijíma pacientov s akútnymi a chronickými ochoreniami análneho kanála a konečníka. Medzi výhody vyšetrenia u proktológa v Bratislave patria:
-
skúsení proktológovia s profilovou špecializáciou;
-
možnosť podstúpiť diagnostiku a liečbu v jeden deň;
-
moderné vybavenie na diagnostiku a liečbu ochorení;
-
možnosť vykonania minimálne invazívnych zákrokov bez hospitalizácie;
-
pohodlné objednanie na vyšetrenie bez dlhého čakania.
Lekári individuálne vyberajú liečebný plán pre každého pacienta. Objednať sa na vyšetrenie u proktológa môžete na telefónnom čísle uvedenom na webovej stránke alebo prostredníctvom online formulára.
