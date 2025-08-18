Osoba spadla do montážnej jamy, na mieste zasahovali hasiči
Osoba spadla do asi dvojmetrovej montážnej jamy.
Hasiči zasahovali v Prešove po páde človeka do montážnej jamy hlbokej približne dva metre. Ako informuje Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove na sociálnej sieti, k udalosti na Burianovej ulici došlo v piatok (15. 8.) a postihnutá osoba bola pri vedomí.
„Zasahujúci hasiči jej najskôr poskytli predlekársku pomoc a nasadili chrbticovú dlahu. Následne ju pomocou transportnej dosky preniesli do sanitného automobilu Hasičskej záchrannej služby a transportovali do nemocnice,“ doplnili hasiči.
Na mieste zasahovalo šesť príslušníkov HaZZ z Prešova s dvoma kusmi techniky.
