Osoba spadla do montážnej jamy, na mieste zasahovali hasiči

  • DNES - 14:24
  • Prešov
Osoba spadla do asi dvojmetrovej montážnej jamy.

Hasiči zasahovali v Prešove po páde človeka do montážnej jamy hlbokej približne dva metre. Ako informuje Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove na sociálnej sieti, k udalosti na Burianovej ulici došlo v piatok (15. 8.) a postihnutá osoba bola pri vedomí.

Zasahujúci hasiči jej najskôr poskytli predlekársku pomoc a nasadili chrbticovú dlahu. Následne ju pomocou transportnej dosky preniesli do sanitného automobilu Hasičskej záchrannej služby a transportovali do nemocnice,“ doplnili hasiči.

Na mieste zasahovalo šesť príslušníkov HaZZ z Prešova s dvoma kusmi techniky.

Zdroj: Info.sk, TASR
