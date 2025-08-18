KDH: Najväčšou výzvou je prebujnená štátna správa, nie fungujúce kraje
- DNES - 13:51
- Bratislava
Najväčšou výzvou je skôr prebujnená štátna správa a nie fungujúce samosprávne kraje, ktoré viackrát v poslednej dobe preukázali pripravenosť a flexibilitu, na rozdiel od „ťažkopádneho“ štátu.
Konštatuje to opozičné KDH vo svojom stanovisku, ktoré poskytol komunikačný odbor KDH. Hnutie tak reaguje na návrh SNS o znížení počtu samosprávnych krajov.
Hnutie dlhodobo hovorí o reforme verejnej správy, ktorá má ísť ruka v ruke s decentralizáciou moci. Volá preto po dokončení decentralizácie a presunutí kompetencie spolu s financiami na samosprávy. „Vidíme, že štát nevládze a treba mu pomôcť práve v tom, aby riešil iba tie základné funkcionality, ako sú obrana, národné záujmy, zahraničie, bezpečnosť a podobne. Ale nech sa nesnaží likvidovať to, čo funguje,“ zdôrazňuje KDH.
Hnutie opätovne podotýka, že vláda prichádza s dôležitými témami fungovania štátu bez akejkoľvek odbornej diskusie a bez toho, aby vnímala jej komplexnosť. Opakovane ju preto vyzýva, aby v dôležitých otázkach týkajúcich sa krajiny zvolávala okrúhle stoly naprieč politickým spektrom. „Namiesto toho prichádza s dymovými clonami a nekoncepčnými návrhmi,“ upozorňuje KDH, ktoré si myslí, že že nie je v schopnostiach vlády priniesť solídne a odborné riešenie ani v tejto téme.
SNS navrhla na minulotýždňovej koaličnej rade zníženie počtu samosprávnych krajov z ôsmich na štyri. Model by vychádzal z historického usporiadania Slovenska a vytvoril by štyri regióny, a to Bratislava, Západ, Stred a Východ. Reforma samosprávnych krajov by podľa strany priniesla úsporu viac ako 500 miliónov eur vďaka zníženiu počtu úradov a odstráneniu duplicít.
Premiér Robert Fico vyhlásil, že Smer-SD je pripravený zahlasovať za návrh. Podotkol, že zníženie počtu vyšších územných celkov je jednou z ciest šetrenia zdrojov financií, ktorá by neohrozila fungovanie štátu. Debatovať o návrhu je pripravený podľa predsedu strany Matúša Šutaja Eštoka aj koaličný Hlas-SD.
