Zelenskyj: Rusko by za vojnu na Ukrajine nemalo byť odmenené
- DNES - 13:31
- Kyjev
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelok vyhlásil, že Rusko by nemalo byť za vojnu na Ukrajine odmenené.
Moskvu tiež obvinil z „demonštratívnych a cynických“ útokov pred svojimi pondelkovými rokovaniami s americkým prezidentom Donaldom Trumpom v Bielom dome spolu so spojencami Ukrajiny. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP a televízie Sky News.
„Putin bude vykonávať demonštratívne zabíjanie, aby udržal tlak na Ukrajinu a Európu a aby ponížil diplomatické snahy,“ uviedol Zelenskyj na sociálnych sieťach. „Rusko by nemalo byť odmenené za svoju účasť v tejto vojne,“ dodal.
„Všetci túžia po dôstojnom mieri a skutočnej bezpečnosti, a práve v tejto chvíli Rusi útočia na Charkov, Záporožie, Sumskú oblasť a Odesu, ničia bytové domy a našu civilnú infraštruktúru,“ pokračoval ukrajinský prezident.
Podľa neho zomrelo v Charkove sedem ľudí vrátane jedenapolročného dievčatka a v Záporoží ďalší traja. „Rusi úmyselne zabíjajú ľudí, najmä deti... Ruská vojenská mašinéria napriek všetkému naďalej ničí životy,“ vyhlásil Zelenskyj a vyzval na ukončenie zabíjania.
Ukrajinský líder na sociálnych sieťach zároveň potvrdil, že na rokovaniach vo Washingtone sa zúčastnia aj predstavitelia Británie, Francúzska, Nemecka, Talianska, Fínska, EÚ i NATO.
Szijjártó: Ukrajina opäť zaútočila na ropovod vedúci do Maďarska
Ukrajina opäť zaútočila na ropovod vedúci do Maďarska, čo malo za následok zastavenie prepravy ropy.
Čína vyzvala na rýchle dosiahnutie dohody vo vojne na Ukrajine
Čína v pondelok vyzvala všetky strany zapojené do mierových rozhovorov o urýchlené dosiahnutie dohody, ktorá by ukončila ruskú vojnu na Ukrajine.
Wadephul: Na Rusko treba vyvíjať väčší tlak, Kyjev potrebuje záruky
Šéf nemeckej diplomacie Johann Wadephul v pondelok počas návštevy Japonska vyzval na zvýšený tlak na Rusko vrátane väčšej pomoci Ukrajine.
Piatkový výbuch v ruskej továrni si vyžiadal už 20 obetí a 134 zranených
Výbuch v továrni v ruskej Riazanskej oblasti, ku ktorému došlo v piatok, si vyžiadal už najmenej 20 obetí a 134 zranených, uviedli v pondelok tamojšie záchranné služby.