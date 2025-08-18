  • Články
Zelenskyj: Rusko by za vojnu na Ukrajine nemalo byť odmenené

  • DNES - 13:31
  • Kyjev
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelok vyhlásil, že Rusko by nemalo byť za vojnu na Ukrajine odmenené.

Moskvu tiež obvinil z „demonštratívnych a cynických“ útokov pred svojimi pondelkovými rokovaniami s americkým prezidentom Donaldom Trumpom v Bielom dome spolu so spojencami Ukrajiny. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP a televízie Sky News.

Putin bude vykonávať demonštratívne zabíjanie, aby udržal tlak na Ukrajinu a Európu a aby ponížil diplomatické snahy,“ uviedol Zelenskyj na sociálnych sieťach. „Rusko by nemalo byť odmenené za svoju účasť v tejto vojne,“ dodal.

Všetci túžia po dôstojnom mieri a skutočnej bezpečnosti, a práve v tejto chvíli Rusi útočia na Charkov, Záporožie, Sumskú oblasť a Odesu, ničia bytové domy a našu civilnú infraštruktúru,“ pokračoval ukrajinský prezident.

Podľa neho zomrelo v Charkove sedem ľudí vrátane jedenapolročného dievčatka a v Záporoží ďalší traja. „Rusi úmyselne zabíjajú ľudí, najmä deti... Ruská vojenská mašinéria napriek všetkému naďalej ničí životy,“ vyhlásil Zelenskyj a vyzval na ukončenie zabíjania.

Ukrajinský líder na sociálnych sieťach zároveň potvrdil, že na rokovaniach vo Washingtone sa zúčastnia aj predstavitelia Británie, Francúzska, Nemecka, Talianska, Fínska, EÚ i NATO.

Zdroj: Info.sk, TASR
