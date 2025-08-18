  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Pondelok, 18.8.2025Meniny má Elena, Helena
24°Bratislava

Ráž: Výstavba všetkých troch úsekov diaľnice D3 by sa mala začať v tomto roku

  • DNES - 12:32
  • Bratislava
Ráž: Výstavba všetkých troch úsekov diaľnice D3 by sa mala začať v tomto roku

Verejné obstarávania na zhotoviteľov všetkých troch úsekov diaľnice D3 sú ukončené. Na dva z týchto úsekov už bolo zároveň vydané stavebné povolenie, tretie by malo byť vydané v priebehu najbližších dní.

Informoval o tom v pondelok na tlačovej konferencii minister dopravy SR Jozef Ráž (nominant Smer-SD), ktorý predpokladá začiatok stavebných prác už v tomto roku.

Inými slovami, toto sú splnené všetky predpoklady na to, aby sme spravili významný krok k tomu, aby sme odbremenili Kysuce od 20.000 áut denne a výrazne vylepšili život občanov v tomto regióne. Ale myslím si, že je to podstatné aj pre občanov celého Slovenska a dokonca aj našich susedov v Poľsku, keďže toto je jedna veľmi podstatná dopravná tepna ako pre nás, tak pre nich,“ uviedol šéf rezortu dopravy.

Ráž zároveň priblížil, že prvé odhady projektanta na celkovú cenu za všetky tri úseky boli v hodnote 1,2 miliardy eur. Za súčasnej administratívy bola podľa ministra cena prepočítaná a znížená, pričom vysúťažená cena za všetky tri úseky by mala byť v súčasnosti 890 miliónov eur. Zároveň by malo ísť o posledné časti diaľnice, ktoré budú spolufinancované z Európskej únie. Z eurofondov by malo byť financovaných 85 % celkovej sumy, zo štátneho rozpočtu zvyšných 15 %.

Verím tomu, že 30. septembra sa nám podarí slávnostne podpísať všetky tri zmluvy a už nič nebude brániť tomu, aby sa začalo stavať. V tom čase už očakávame teda vykonateľné a právoplatné stavebné povolenia,“ povedal šéf rezortu dopravy. „Tak na konci tohto roka tam chceme na všetkých troch úsekoch už vidieť nejaké stavebné stroje,“ priblížil Ráž. Diaľnica by tak mohla byť dokončená do roku 2030.

Štátny tajomník ministerstva dopravy SR Igor Choma upozornil na predpokladané obmedzenia pre výstavbu. „Najdôležitejšie je treba povedať asi to, že ak máme dnes na tomto úseku intenzitu dopravy nad 20.000 vozidiel, tak po dokončení celej tejto diaľnice na prvom úseku, teda od Brodna po Kysucké Nové Mesto, ubudne viac ako 60 - 70 % dopravy,“ dodal Choma.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Erik Tomáš: Minimálna mzda bude na budúci rok vo výške 915 eur

Erik Tomáš: Minimálna mzda bude na budúci rok vo výške 915 eur

DNES - 12:11Ekonomické

Sociálni partneri, teda zástupcovia zamestnávateľov a zamestnancov sa nedohodili na výške minimálnej mzdy na budúci rok.

Soták: Riaditeľ Slovenských elektrární sa vysmial všetkým podnikom do tváre

Soták: Riaditeľ Slovenských elektrární sa vysmial všetkým podnikom do tváre

DNES - 9:25Ekonomické

Šéf Klubu 500 a Železiarní Podbrezová Vladimír Soták odmietol vyjadrenia generálneho riaditeľa Slovenských elektrární Branislava Strýčka, podľa ktorých si za vysoké ceny elektriny môžu často podniky samé.

Raši: Minister financií by mal pripraviť aj prorastové opatrenia

Raši: Minister financií by mal pripraviť aj prorastové opatrenia

VČERA - 13:33Ekonomické

Viac peňazí by podľa Richarda Rašiho mohla vláda získať z dane z hazardu či od bánk a obchodných reťazcov.

Ženy zarábajú mesačne na Slovensku v priemere o 19 % menej ako muži

Ženy zarábajú mesačne na Slovensku v priemere o 19 % menej ako muži

12:14 16.08.2025Ekonomické

Priemerná mesačná mzda žien na Slovensku je nižšia o 19 % oproti mužom. Rovnako zarábajú za hodinu o 16 až 17 % menej ako muži, pričom priemer EÚ je okolo 12 %.

Vosveteit.sk
Ruskí hackeri opäť udreli. Ak používaš Windows počítač, môžeš byť ich cieľom aj ty. Takto klamú obeteRuskí hackeri opäť udreli. Ak používaš Windows počítač, môžeš byť ich cieľom aj ty. Takto klamú obete
Vieš o tom, že indikátor písania v chate niekedy klame? Pozri sa, ako fungujeVieš o tom, že indikátor písania v chate niekedy klame? Pozri sa, ako funguje
POZOR! Hackeri sa maskujú za obľúbenú službu Slovákov. Pravdepodobne ju používaš aj ty a tento trik je takmer nemožné odhaliťPOZOR! Hackeri sa maskujú za obľúbenú službu Slovákov. Pravdepodobne ju používaš aj ty a tento trik je takmer nemožné odhaliť
Táto baktéria dokáže vytvárať zlato, hovoria vedci. Robí to pojedaním toxických látokTáto baktéria dokáže vytvárať zlato, hovoria vedci. Robí to pojedaním toxických látok
Vedci zvrátili stratu pamäte tým, že naštartovali malé mozgové elektrárne. Svitá nám na lepšie časy?Vedci zvrátili stratu pamäte tým, že naštartovali malé mozgové elektrárne. Svitá nám na lepšie časy?
Chce AI utiecť spod kontroly a vydierať ľudstvo? Vedci odhalili, čo sa deje za oponouChce AI utiecť spod kontroly a vydierať ľudstvo? Vedci odhalili, čo sa deje za oponou
Túto skrytú funkciu si vo Waze zapni. Pomôže ti vyhnúť sa policajným hliadkam aj pokutámTúto skrytú funkciu si vo Waze zapni. Pomôže ti vyhnúť sa policajným hliadkam aj pokutám
AI sa práve naučila čítať tvoje myšlienky. Vie ich dekódovať so 74 % presnosťouAI sa práve naučila čítať tvoje myšlienky. Vie ich dekódovať so 74 % presnosťou
Netflix ešte v auguste s novinkami nekončí. V týchto dňoch na teba čakajú ďalšie peckyNetflix ešte v auguste s novinkami nekončí. V týchto dňoch na teba čakajú ďalšie pecky
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP