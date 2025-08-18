Ráž: Výstavba všetkých troch úsekov diaľnice D3 by sa mala začať v tomto roku
- DNES - 12:32
- Bratislava
Verejné obstarávania na zhotoviteľov všetkých troch úsekov diaľnice D3 sú ukončené. Na dva z týchto úsekov už bolo zároveň vydané stavebné povolenie, tretie by malo byť vydané v priebehu najbližších dní.
Informoval o tom v pondelok na tlačovej konferencii minister dopravy SR Jozef Ráž (nominant Smer-SD), ktorý predpokladá začiatok stavebných prác už v tomto roku.
„Inými slovami, toto sú splnené všetky predpoklady na to, aby sme spravili významný krok k tomu, aby sme odbremenili Kysuce od 20.000 áut denne a výrazne vylepšili život občanov v tomto regióne. Ale myslím si, že je to podstatné aj pre občanov celého Slovenska a dokonca aj našich susedov v Poľsku, keďže toto je jedna veľmi podstatná dopravná tepna ako pre nás, tak pre nich,“ uviedol šéf rezortu dopravy.
Ráž zároveň priblížil, že prvé odhady projektanta na celkovú cenu za všetky tri úseky boli v hodnote 1,2 miliardy eur. Za súčasnej administratívy bola podľa ministra cena prepočítaná a znížená, pričom vysúťažená cena za všetky tri úseky by mala byť v súčasnosti 890 miliónov eur. Zároveň by malo ísť o posledné časti diaľnice, ktoré budú spolufinancované z Európskej únie. Z eurofondov by malo byť financovaných 85 % celkovej sumy, zo štátneho rozpočtu zvyšných 15 %.
„Verím tomu, že 30. septembra sa nám podarí slávnostne podpísať všetky tri zmluvy a už nič nebude brániť tomu, aby sa začalo stavať. V tom čase už očakávame teda vykonateľné a právoplatné stavebné povolenia,“ povedal šéf rezortu dopravy. „Tak na konci tohto roka tam chceme na všetkých troch úsekoch už vidieť nejaké stavebné stroje,“ priblížil Ráž. Diaľnica by tak mohla byť dokončená do roku 2030.
Štátny tajomník ministerstva dopravy SR Igor Choma upozornil na predpokladané obmedzenia pre výstavbu. „Najdôležitejšie je treba povedať asi to, že ak máme dnes na tomto úseku intenzitu dopravy nad 20.000 vozidiel, tak po dokončení celej tejto diaľnice na prvom úseku, teda od Brodna po Kysucké Nové Mesto, ubudne viac ako 60 - 70 % dopravy,“ dodal Choma.
Erik Tomáš: Minimálna mzda bude na budúci rok vo výške 915 eur
Sociálni partneri, teda zástupcovia zamestnávateľov a zamestnancov sa nedohodili na výške minimálnej mzdy na budúci rok.
Soták: Riaditeľ Slovenských elektrární sa vysmial všetkým podnikom do tváre
Šéf Klubu 500 a Železiarní Podbrezová Vladimír Soták odmietol vyjadrenia generálneho riaditeľa Slovenských elektrární Branislava Strýčka, podľa ktorých si za vysoké ceny elektriny môžu často podniky samé.
Raši: Minister financií by mal pripraviť aj prorastové opatrenia
Viac peňazí by podľa Richarda Rašiho mohla vláda získať z dane z hazardu či od bánk a obchodných reťazcov.
Ženy zarábajú mesačne na Slovensku v priemere o 19 % menej ako muži
Priemerná mesačná mzda žien na Slovensku je nižšia o 19 % oproti mužom. Rovnako zarábajú za hodinu o 16 až 17 % menej ako muži, pričom priemer EÚ je okolo 12 %.