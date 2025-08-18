J. Mikloško: V SR sa nachádza vysoký počet maloletých Ukrajincov bez rodičov
Na Slovensku sa nachádza vysoký počet maloletých ukrajinských študentov bez rodičovskej starostlivosti.
V praxi často nastáva, že tieto deti zastupuje jedna osoba na základe splnomocnenia, pričom na jedného zástupcu môže pripadať až niekoľko desiatok detí. Z hľadiska reálnej starostlivosti je to neudržateľné. Komisár pre deti Jozef Mikloško na to upozornil v súvislosti s dotazníkovým prieskumom o počte a podmienkach štúdia študentov z Ukrajiny na stredných školách a v školských internátoch, ktorý Úrad komisára pre deti realizoval v apríli až júni v spolupráci s ministerstvom školstva a s Prešovským (PSK), Košickým (KSK), Bratislavským (BSK) a Banskobystrickým (BBSK) samosprávnym krajom.
Ako priblížil, v Prešovskom a Košickom kraji ide o 407 detí, v Bratislave o 155 a v Banskobystrickom kraji o dve.
Komisár ďalej poukázal na to, že najrizikovejšou skupinou sú deti vo veku 16 až 18 rokov, ktoré na Slovensku nemajú nikoho zo svojich blízkych. Podľa odhadov sa na Slovensku nachádza približne 5000 takýchto mladistvých, pričom asi 1000 z nich nemá vôbec právneho zástupcu. Tieto deti rodičov majú, no tí často nemôžu prísť na Slovensko. „Následky sú závažné - mladí ľudia nemôžu ísť k lekárovi, majú problém nájsť brigádu, ubytovanie či iné základné zabezpečenie. Situácia sa pritom zhoršuje. Každý mesiac pribúdajú stovky nových detí, ktoré sa na Slovensko dostávajú prostredníctvom ukrajinských agentúr,“ sumarizoval Mikloško.
Prieskum takisto ukázal, že ukrajinskí študenti sú dnes prítomní vo veľkom počte takmer vo všetkých regiónoch Slovenska. V Prešovskom a Košickom kraji je aspoň jeden ukrajinský študent evidovaný na 185 stredných školách, v Bratislavskom kraji na 114 a v Banskobystrickom na 54 školách.
Súčasťou prieskumu bol aj pobyt ukrajinských detí na internátoch. V Prešovskom a Košickom kraji býva na internátoch 434 žiakov, v Bratislave 516 a v Banskobystrickom kraji 74. „Najväčším problémom BBSK je skutočnosť, že internáty nie sú otvorené počas víkendov, prázdnin a sviatkov. Deti sa tak ocitajú v neľahkej situácii, keď musia hľadať dočasné ubytovanie inde alebo odchádzajú k príbuzným do zahraničia. U detí, ktoré nie sú plnoleté a nemajú tu zákonného zástupcu, nastáva napríklad problém aj s tým, že sa nemôžu ubytovať v nejakom hotelovom zariadení. Mnohé sa tak túlajú po vlakoch,“ ozrejmil Mikloško.
Zásadnou sa podľa komisára ukázala aj otázka jazykových kompetencií. Nie všetky školy testovali znalosť slovenčiny. V PSK a KSK tak urobilo 24 zo 60 škôl, v BSK desať z 28 a v BBSK len štyri z 22. Na viacerých školách sa spoliehali na to, že žiaci prešli prijímacími skúškami alebo už navštevovali základnú školu na Slovensku. Napriek tomu sa podľa Mikloška nízka znalosť slovenského jazyka objavuje medzi najvážnejšími problémami, najmä u prvákov, ktorí často odmietajú komunikovať po slovensky, separujú sa a majú problémy so zvládaním predmetov, v ktorých sa vyžaduje jazyková kompetencia.
Komisár zdôraznil, že integrácia ukrajinských stredoškolských študentov na Slovensku je komplexnou výzvou, ktorá presahuje rezort školstva. Žiada preto vypracovanie jasného usmernenia pre stredné školy, ktoré by stanovilo jednotné pravidlá v kľúčových oblastiach týkajúcich sa zahraničných žiakov. Ide najmä o prijímacie konanie, jazykovú prípravu, proces zápisu na štúdium, uzatváranie ubytovacích zmlúv na internátoch, zavedenie systému tútorstva a mentorstva, ako aj otázky zdravotného poistenia a zabezpečenia prístupu k zdravotnej starostlivosti.
„Kľúčovými oblasťami sú systematická jazyková podpora, zabezpečenie ubytovania vrátane víkendov a prázdnin, dostupnosť zdravotnej starostlivosti a psychologickej pomoci, ako aj vyriešenie otázok právneho zastupovania detí bez rodičov. Ak tieto oblasti nebudú riešené koordinovane a dlhodobo, Slovensko riskuje, že stovky detí vyrastú bez adekvátnej podpory, čo môže viesť, ako sa už teraz ukazuje, k sociálnemu vylúčeniu, radikalizácii a dlhodobým problémom pre celú spoločnosť,“ uzavrel Mikloško s tým, že prieskum vykonali iba v krajoch s najvyšším počtom ukrajinských študentov. Pokračovať však bude ďalej.
