Erik Tomáš: Minimálna mzda bude na budúci rok vo výške 915 eur
- DNES - 12:11
- Bratislava
Sociálni partneri, teda zástupcovia zamestnávateľov a zamestnancov sa nedohodili na výške minimálnej mzdy na budúci rok.
Od 1. januára 2026 bude tak jej výška stanovená automatom, čo znamená, že minimálna mzda porastie takmer o 100 eur a dosiahne úroveň 915 eur. Povedal to v pondelok minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD) po rokovaní Hospodárskej a sociálnej rady (HSR).
UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.
Ráž: Výstavba všetkých troch úsekov diaľnice D3 by sa mala začať v tomto roku
Verejné obstarávania na zhotoviteľov všetkých troch úsekov diaľnice D3 sú ukončené. Na dva z týchto úsekov už bolo zároveň vydané stavebné povolenie, tretie by malo byť vydané v priebehu najbližších dní.
Soták: Riaditeľ Slovenských elektrární sa vysmial všetkým podnikom do tváre
Šéf Klubu 500 a Železiarní Podbrezová Vladimír Soták odmietol vyjadrenia generálneho riaditeľa Slovenských elektrární Branislava Strýčka, podľa ktorých si za vysoké ceny elektriny môžu často podniky samé.
Raši: Minister financií by mal pripraviť aj prorastové opatrenia
Viac peňazí by podľa Richarda Rašiho mohla vláda získať z dane z hazardu či od bánk a obchodných reťazcov.
Ženy zarábajú mesačne na Slovensku v priemere o 19 % menej ako muži
Priemerná mesačná mzda žien na Slovensku je nižšia o 19 % oproti mužom. Rovnako zarábajú za hodinu o 16 až 17 % menej ako muži, pričom priemer EÚ je okolo 12 %.