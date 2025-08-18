  • Články
Erik Tomáš: Minimálna mzda bude na budúci rok vo výške 915 eur

  • DNES - 12:11
  • Bratislava
Sociálni partneri, teda zástupcovia zamestnávateľov a zamestnancov sa nedohodili na výške minimálnej mzdy na budúci rok.

Od 1. januára 2026 bude tak jej výška stanovená automatom, čo znamená, že minimálna mzda porastie takmer o 100 eur a dosiahne úroveň 915 eur. Povedal to v pondelok minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD) po rokovaní Hospodárskej a sociálnej rady (HSR).

UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.

Zdroj: Info.sk, TASR
