Hasiči pomohli zachrániť bociana uviaznutého na komíne v Piešťanoch
Hasiči pomohli v nedeľu 17. augusta zachrániť bociana uviaznutého na komíne vo výške približne 60 metrov v Piešťanoch.
Následne ho odovzdali do starostlivosti zástupcu Štátnej ochrany prírody SR. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Trnave o tom informovalo na sociálnej sieti.
Bocianovi sa do nohy zamotala stará sieť, z ktorej sa nedokázal vyslobodiť. „Zasahujúci príslušníci po rozložení výškovej techniky vtáka opatrne uvoľnili, odchytili a po zostúpení na zem ho odovzdali do starostlivosti zástupcu Štátnej ochrany prírody SR,“ priblížili hasiči.
SK8: Problém nie je počet krajov, ale nedokončená decentralizácia verenej správy
Slovensko nemá problém s počtom samosprávnych krajov, ale s nedokončenou decentralizáciou verejnej správy.
J. Mikloško: V SR sa nachádza vysoký počet maloletých Ukrajincov bez rodičov
Na Slovensku sa nachádza vysoký počet maloletých ukrajinských študentov bez rodičovskej starostlivosti.
PS navrhuje rozšírenie funkcií nezlučiteľných s postom krajského poslanca
Opozičné hnutie PS navrhuje rozšírenie funkcií nezlučiteľných s postom poslanca samosprávneho kraja.
Polícia začala trestné stíhanie vo veci víkendového požiaru penziónu v Zázrivej
Vyšetrovateľ začal trestné stíhanie týkajúce sa sobotného požiaru penziónu a reštaurácie v obci Zázrivá vo veci zločinu poškodzovanie cudzej veci v súbehu so zločinom všeobecné ohrozenie.