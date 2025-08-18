PS navrhuje rozšírenie funkcií nezlučiteľných s postom krajského poslanca
Opozičné hnutie PS navrhuje rozšírenie funkcií nezlučiteľných s postom poslanca samosprávneho kraja.
Chce presadiť, aby poslanec nemohol byť štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu rozpočtovej či príspevkovej organizácie zriadenej krajom, v ktorom bol zvolený. Vyplýva to z novely zákona o samospráve vyšších územných celkov, ktorú do Národnej rady (NR) SR predložili poslanci Marek Lackovič a Jana Hanuliaková (obaja PS).
„V praxi sa vyskytujú situácie, keď poslanec zastupiteľstva zároveň vykonáva funkciu riaditeľa alebo iného člena štatutárneho orgánu organizácie, ktorá je priamo zriadená a financovaná tým istým samosprávnym krajom. Takáto kumulácia funkcií vytvára potenciál na konflikt záujmov, pretože tá istá osoba disponuje právomocou rozhodovať o činnostiach a hospodárení organizácie v postavení výkonného orgánu a zároveň spolurozhoduje a kontroluje jej činnosť v rámci zastupiteľstva,“ odôvodnili.
Predkladatelia mienia, že súčasný stav môže ohrozovať nestrannosť, objektivitu a nezávislosť rozhodovacích procesov. „Môže to viesť k oslabeniu dôvery verejnosti vo fungovanie územnej samosprávy,“ podotkli. V novele chcú tiež spresniť bod, ktorý hovorí o tom, že funkcia poslanca je nezlučiteľná s funkciou zamestnanca samosprávneho kraja. Navrhli, aby bolo v zákone uvedené, že ide o kraj, v ktorom bol poslanec zvolený. „Zároveň sa upravuje, že toto obmedzenie neplatí, ak zamestnanec samosprávneho kraja je dlhodobo uvoľnený na výkon funkcie poslanca,“ doplnili.
