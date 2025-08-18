  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Pondelok, 18.8.2025Meniny má Elena, Helena
24°Bratislava

PS navrhuje rozšírenie funkcií nezlučiteľných s postom krajského poslanca

  • DNES - 11:07
  • Bratislava
PS navrhuje rozšírenie funkcií nezlučiteľných s postom krajského poslanca

Opozičné hnutie PS navrhuje rozšírenie funkcií nezlučiteľných s postom poslanca samosprávneho kraja.

Chce presadiť, aby poslanec nemohol byť štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu rozpočtovej či príspevkovej organizácie zriadenej krajom, v ktorom bol zvolený. Vyplýva to z novely zákona o samospráve vyšších územných celkov, ktorú do Národnej rady (NR) SR predložili poslanci Marek Lackovič a Jana Hanuliaková (obaja PS).

V praxi sa vyskytujú situácie, keď poslanec zastupiteľstva zároveň vykonáva funkciu riaditeľa alebo iného člena štatutárneho orgánu organizácie, ktorá je priamo zriadená a financovaná tým istým samosprávnym krajom. Takáto kumulácia funkcií vytvára potenciál na konflikt záujmov, pretože tá istá osoba disponuje právomocou rozhodovať o činnostiach a hospodárení organizácie v postavení výkonného orgánu a zároveň spolurozhoduje a kontroluje jej činnosť v rámci zastupiteľstva,“ odôvodnili.

Predkladatelia mienia, že súčasný stav môže ohrozovať nestrannosť, objektivitu a nezávislosť rozhodovacích procesov. „Môže to viesť k oslabeniu dôvery verejnosti vo fungovanie územnej samosprávy,“ podotkli. V novele chcú tiež spresniť bod, ktorý hovorí o tom, že funkcia poslanca je nezlučiteľná s funkciou zamestnanca samosprávneho kraja. Navrhli, aby bolo v zákone uvedené, že ide o kraj, v ktorom bol poslanec zvolený. „Zároveň sa upravuje, že toto obmedzenie neplatí, ak zamestnanec samosprávneho kraja je dlhodobo uvoľnený na výkon funkcie poslanca,“ doplnili.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
SK8: Problém nie je počet krajov, ale nedokončená decentralizácia verenej správy

SK8: Problém nie je počet krajov, ale nedokončená decentralizácia verenej správy

DNES - 12:30Domáce

Slovensko nemá problém s počtom samosprávnych krajov, ale s nedokončenou decentralizáciou verejnej správy.

J. Mikloško: V SR sa nachádza vysoký počet maloletých Ukrajincov bez rodičov

J. Mikloško: V SR sa nachádza vysoký počet maloletých Ukrajincov bez rodičov

DNES - 12:22Domáce

Na Slovensku sa nachádza vysoký počet maloletých ukrajinských študentov bez rodičovskej starostlivosti.

Hasiči pomohli zachrániť bociana uviaznutého na komíne v Piešťanoch

Hasiči pomohli zachrániť bociana uviaznutého na komíne v Piešťanoch

DNES - 11:23Domáce

Hasiči pomohli v nedeľu 17. augusta zachrániť bociana uviaznutého na komíne vo výške približne 60 metrov v Piešťanoch.

Polícia začala trestné stíhanie vo veci víkendového požiaru penziónu v Zázrivej

Polícia začala trestné stíhanie vo veci víkendového požiaru penziónu v Zázrivej

DNES - 10:00Domáce

Vyšetrovateľ začal trestné stíhanie týkajúce sa sobotného požiaru penziónu a reštaurácie v obci Zázrivá vo veci zločinu poškodzovanie cudzej veci v súbehu so zločinom všeobecné ohrozenie.

Vosveteit.sk
Ruskí hackeri opäť udreli. Ak používaš Windows počítač, môžeš byť ich cieľom aj ty. Takto klamú obeteRuskí hackeri opäť udreli. Ak používaš Windows počítač, môžeš byť ich cieľom aj ty. Takto klamú obete
Vieš o tom, že indikátor písania v chate niekedy klame? Pozri sa, ako fungujeVieš o tom, že indikátor písania v chate niekedy klame? Pozri sa, ako funguje
POZOR! Hackeri sa maskujú za obľúbenú službu Slovákov. Pravdepodobne ju používaš aj ty a tento trik je takmer nemožné odhaliťPOZOR! Hackeri sa maskujú za obľúbenú službu Slovákov. Pravdepodobne ju používaš aj ty a tento trik je takmer nemožné odhaliť
Táto baktéria dokáže vytvárať zlato, hovoria vedci. Robí to pojedaním toxických látokTáto baktéria dokáže vytvárať zlato, hovoria vedci. Robí to pojedaním toxických látok
Vedci zvrátili stratu pamäte tým, že naštartovali malé mozgové elektrárne. Svitá nám na lepšie časy?Vedci zvrátili stratu pamäte tým, že naštartovali malé mozgové elektrárne. Svitá nám na lepšie časy?
Chce AI utiecť spod kontroly a vydierať ľudstvo? Vedci odhalili, čo sa deje za oponouChce AI utiecť spod kontroly a vydierať ľudstvo? Vedci odhalili, čo sa deje za oponou
Túto skrytú funkciu si vo Waze zapni. Pomôže ti vyhnúť sa policajným hliadkam aj pokutámTúto skrytú funkciu si vo Waze zapni. Pomôže ti vyhnúť sa policajným hliadkam aj pokutám
AI sa práve naučila čítať tvoje myšlienky. Vie ich dekódovať so 74 % presnosťouAI sa práve naučila čítať tvoje myšlienky. Vie ich dekódovať so 74 % presnosťou
Netflix ešte v auguste s novinkami nekončí. V týchto dňoch na teba čakajú ďalšie peckyNetflix ešte v auguste s novinkami nekončí. V týchto dňoch na teba čakajú ďalšie pecky
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP