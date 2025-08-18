Čína vyzvala na rýchle dosiahnutie dohody vo vojne na Ukrajine
Čína v pondelok vyzvala všetky strany zapojené do mierových rozhovorov o urýchlené dosiahnutie dohody, ktorá by ukončila ruskú vojnu na Ukrajine. Vyjadrenie prišlo tesne pred plánovanými rokovaniami vo Washingtone, informuje agentúra AFP.
„Dúfame, že všetky strany a zainteresovaní účastníci sa včas zapoja do rokovaní a čo najskôr dospejú k spravodlivej, trvalej, záväznej a pre všetky strany prijateľnej mierovej dohode,“ povedala na tlačovej konferencii hovorkyňa čínskeho ministerstva zahraničných vecí Mao Ning.
Americký prezident Donald Trump hostí v pondelok vo Washingtone ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a následne aj viacerých európskych lídrov. Šéf Bieleho domu pred stretnutím vylúčil vrátenie Krymu Ukrajine a zároveň aj vstup krajiny do NATO. Zelenskyj opakovane odmietol územné ústupky v prospech Ruska a pred rokovaniami žiada pre Kyjev bezpečnostné záruky.
Stretnutie nasleduje po summite Trumpa s ruským prezidentom Vladimirom Putinom minulý piatok na Aljaške, ktorý podľa AFP nepriniesol prelom v otázke prímeria. Obaja lídri však sľúbili poskytnúť Ukrajine „pevné bezpečnostné záruky“.
Zatiaľ čo Putin vylúčil vstup Ukrajiny do NATO, americký vyslanec Steve Witkoff uviedol, že ruský prezident súhlasil, aby spojenci Ukrajiny poskytli krajine bezpečnostné záruky podobné tým, aké poskytuje NATO. Tie by mali byť súčasťou prípadnej dohody o ukončení vojny, pripomína stanica Sky News.
„Čína podporuje všetky snahy vedúce k mierovému vyriešeniu krízy a teší sa, že Rusko a Spojené štáty udržiavajú kontakty, zlepšujú vzťahy a podporujú politický proces riešenia ukrajinskej krízy,“ dodala hovorkyňa Mao Ning.
Peking tvrdí, že je v konflikte na Ukrajine neutrálnou stranou, avšak Západ ho kritizuje za to, že neodsúdil Rusko za jeho inváziu. Od začiatku vojny pritom Moskva s Pekingom zintenzívnili strategické partnerstvo.
Wadephul: Na Rusko treba vyvíjať väčší tlak, Kyjev potrebuje záruky
Šéf nemeckej diplomacie Johann Wadephul v pondelok počas návštevy Japonska vyzval na zvýšený tlak na Rusko vrátane väčšej pomoci Ukrajine.
Piatkový výbuch v ruskej továrni si vyžiadal už 20 obetí a 134 zranených
Výbuch v továrni v ruskej Riazanskej oblasti, ku ktorému došlo v piatok, si vyžiadal už najmenej 20 obetí a 134 zranených, uviedli v pondelok tamojšie záchranné služby.
Zelenskyj víta „historickú“ ponuku bezpečnostných záruk pre Ukrajinu od USA
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v nedeľu privítal rozhodnutie Washingtonu ponúknuť Ukrajine bezpečnostné záruky.
Trump vylučuje vrátenie Krymu Ukrajine a jej vstup do NATO
Donald Trump pred pondelňajším stretnutím s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským vylúčil vrátenie Krymského polostrova anektovaného Ruskom Ukrajine a jej vstup do NATO.