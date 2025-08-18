  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Pondelok, 18.8.2025Meniny má Elena, Helena
24°Bratislava

Čína vyzvala na rýchle dosiahnutie dohody vo vojne na Ukrajine

  • DNES - 10:38
  • Peking
Čína vyzvala na rýchle dosiahnutie dohody vo vojne na Ukrajine

Čína v pondelok vyzvala všetky strany zapojené do mierových rozhovorov o urýchlené dosiahnutie dohody, ktorá by ukončila ruskú vojnu na Ukrajine. Vyjadrenie prišlo tesne pred plánovanými rokovaniami vo Washingtone, informuje agentúra AFP.

Dúfame, že všetky strany a zainteresovaní účastníci sa včas zapoja do rokovaní a čo najskôr dospejú k spravodlivej, trvalej, záväznej a pre všetky strany prijateľnej mierovej dohode,“ povedala na tlačovej konferencii hovorkyňa čínskeho ministerstva zahraničných vecí Mao Ning.

Americký prezident Donald Trump hostí v pondelok vo Washingtone ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a následne aj viacerých európskych lídrov. Šéf Bieleho domu pred stretnutím vylúčil vrátenie Krymu Ukrajine a zároveň aj vstup krajiny do NATO. Zelenskyj opakovane odmietol územné ústupky v prospech Ruska a pred rokovaniami žiada pre Kyjev bezpečnostné záruky.

Stretnutie nasleduje po summite Trumpa s ruským prezidentom Vladimirom Putinom minulý piatok na Aljaške, ktorý podľa AFP nepriniesol prelom v otázke prímeria. Obaja lídri však sľúbili poskytnúť Ukrajine „pevné bezpečnostné záruky“.

Zatiaľ čo Putin vylúčil vstup Ukrajiny do NATO, americký vyslanec Steve Witkoff uviedol, že ruský prezident súhlasil, aby spojenci Ukrajiny poskytli krajine bezpečnostné záruky podobné tým, aké poskytuje NATO. Tie by mali byť súčasťou prípadnej dohody o ukončení vojny, pripomína stanica Sky News.

Čína podporuje všetky snahy vedúce k mierovému vyriešeniu krízy a teší sa, že Rusko a Spojené štáty udržiavajú kontakty, zlepšujú vzťahy a podporujú politický proces riešenia ukrajinskej krízy,“ dodala hovorkyňa Mao Ning.

Peking tvrdí, že je v konflikte na Ukrajine neutrálnou stranou, avšak Západ ho kritizuje za to, že neodsúdil Rusko za jeho inváziu. Od začiatku vojny pritom Moskva s Pekingom zintenzívnili strategické partnerstvo.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Wadephul: Na Rusko treba vyvíjať väčší tlak, Kyjev potrebuje záruky

Wadephul: Na Rusko treba vyvíjať väčší tlak, Kyjev potrebuje záruky

DNES - 9:16Zahraničné

Šéf nemeckej diplomacie Johann Wadephul v pondelok počas návštevy Japonska vyzval na zvýšený tlak na Rusko vrátane väčšej pomoci Ukrajine.

Piatkový výbuch v ruskej továrni si vyžiadal už 20 obetí a 134 zranených

Piatkový výbuch v ruskej továrni si vyžiadal už 20 obetí a 134 zranených

DNES - 9:08Zahraničné

Výbuch v továrni v ruskej Riazanskej oblasti, ku ktorému došlo v piatok, si vyžiadal už najmenej 20 obetí a 134 zranených, uviedli v pondelok tamojšie záchranné služby.

Zelenskyj víta „historickú“ ponuku bezpečnostných záruk pre Ukrajinu od USA

Zelenskyj víta „historickú“ ponuku bezpečnostných záruk pre Ukrajinu od USA

DNES - 6:00Zahraničné

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v nedeľu privítal rozhodnutie Washingtonu ponúknuť Ukrajine bezpečnostné záruky.

Trump vylučuje vrátenie Krymu Ukrajine a jej vstup do NATO

Trump vylučuje vrátenie Krymu Ukrajine a jej vstup do NATO

DNES - 5:57Zahraničné

Donald Trump pred pondelňajším stretnutím s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským vylúčil vrátenie Krymského polostrova anektovaného Ruskom Ukrajine a jej vstup do NATO.

Vosveteit.sk
Ruskí hackeri opäť udreli. Ak používaš Windows počítač, môžeš byť ich cieľom aj ty. Takto klamú obeteRuskí hackeri opäť udreli. Ak používaš Windows počítač, môžeš byť ich cieľom aj ty. Takto klamú obete
Vieš o tom, že indikátor písania v chate niekedy klame? Pozri sa, ako fungujeVieš o tom, že indikátor písania v chate niekedy klame? Pozri sa, ako funguje
POZOR! Hackeri sa maskujú za obľúbenú službu Slovákov. Pravdepodobne ju používaš aj ty a tento trik je takmer nemožné odhaliťPOZOR! Hackeri sa maskujú za obľúbenú službu Slovákov. Pravdepodobne ju používaš aj ty a tento trik je takmer nemožné odhaliť
Táto baktéria dokáže vytvárať zlato, hovoria vedci. Robí to pojedaním toxických látokTáto baktéria dokáže vytvárať zlato, hovoria vedci. Robí to pojedaním toxických látok
Vedci zvrátili stratu pamäte tým, že naštartovali malé mozgové elektrárne. Svitá nám na lepšie časy?Vedci zvrátili stratu pamäte tým, že naštartovali malé mozgové elektrárne. Svitá nám na lepšie časy?
Chce AI utiecť spod kontroly a vydierať ľudstvo? Vedci odhalili, čo sa deje za oponouChce AI utiecť spod kontroly a vydierať ľudstvo? Vedci odhalili, čo sa deje za oponou
Túto skrytú funkciu si vo Waze zapni. Pomôže ti vyhnúť sa policajným hliadkam aj pokutámTúto skrytú funkciu si vo Waze zapni. Pomôže ti vyhnúť sa policajným hliadkam aj pokutám
AI sa práve naučila čítať tvoje myšlienky. Vie ich dekódovať so 74 % presnosťouAI sa práve naučila čítať tvoje myšlienky. Vie ich dekódovať so 74 % presnosťou
Netflix ešte v auguste s novinkami nekončí. V týchto dňoch na teba čakajú ďalšie peckyNetflix ešte v auguste s novinkami nekončí. V týchto dňoch na teba čakajú ďalšie pecky
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP