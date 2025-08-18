Polícia začala trestné stíhanie vo veci víkendového požiaru penziónu v Zázrivej
Vyšetrovateľ Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline začal trestné stíhanie týkajúce sa sobotného (16. 8.) požiaru penziónu a reštaurácie v obci Zázrivá vo veci zločinu poškodzovanie cudzej veci v súbehu so zločinom všeobecné ohrozenie. Žilinská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
„Na miesto bol privolaný zisťovateľ príčin vzniku požiaru a pracovník z požiarnotechnického a expertízneho ústavu,“ uviedla polícia s tým, že k zraneniam osôb nedošlo a ďalšie okolnosti prípadu sú predmetom vyšetrovania.
Ako informoval Hasičský a záchranný zbor na sociálnej sieti, rýchlym zásahom hasičov sa podarilo zabrániť rozšíreniu požiaru z penziónu a reštaurácie na okolité budovy.
