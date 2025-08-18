Soták: Riaditeľ Slovenských elektrární sa vysmial všetkým podnikom do tváre
- DNES - 9:25
- Bratislava
Šéf Klubu 500 a Železiarní Podbrezová Vladimír Soták odmietol vyjadrenia generálneho riaditeľa Slovenských elektrární Branislava Strýčka, podľa ktorých si za vysoké ceny elektriny môžu často podniky samé.
Generálny riaditeľ Slovenských elektrární sa vysmial všetkým veľkým podnikom do tváre. Pritom nám predáva elektrinu za štvornásobok výrobných nákladov, uviedol v pondelok Soták.
Podstatou sporu je nákup elektriny za okamžité ceny na spotovom trhu. Podľa Strýčka sa mnohé priemyselné firmy na Slovensku, najmä energeticky náročné, pri nákupe elektriny správajú ako pri lotérii, teda nezodpovedne. Elektrinu pre svoju výrobu nakupujú najmä na krátkodobých (spotových) kontraktoch a málo, respektíve vôbec nevyužívajú dlhodobé (forwardové), niekoľkoročné kontrakty na nákup komodity (elektriny).
„Pravda je však opačná, mnohí, ktorí nakupovali na spote, dlhodobo získali, zatiaľ čo tí, ktorí uzatvárali viacročné kontrakty, prerobili a prerábajú,“ priblížil Soták. Sú veci, ktoré podľa neho fabriky nedokážu ovplyvniť. „Môžu však stratiť konkurencieschopnosť a prestať fungovať. A to je zodpovednosť štátu, nie firiem. Vláda určuje, či podnikáme v prostredí férovej alebo neférovej cenotvorby,“ upozornil.
Podľa šéfa Klubu 500 je elektrina predražená. „Čakali sme, že po uvedení do prevádzky Mochoviec budeme mať dostatok cenovo dostupnej elektriny. Veď z našich peňazí, ktoré sme odvádzali do rozpočtu, sa stavali Mochovce, Jaslovské Bohunice aj Gabčíkovo. A dnes? Namiesto lacnejšej elektriny dostávame poďakovanie v podobe predražených cien,“ dodal.
Problémom podľa Sotáka je, že sa o cenách našej elektriny rozhoduje v Nemecku, ktoré si samo zrušilo jadrovú energetiku a rozvíja najmä veternú a fotovoltickú energetiku. To však má vplyv stabilitu siete, rastú tak náklady na vyrovnávanie dopytu a ponuky elektriny a čoraz viac sa musia zapájať najdrahšie zdroje, ktorú určujú výslednú cenu elektriny.
„Ak nebudeme spoločne bojovať za transparentnú energetiku a férové ceny, ohrozíme nielen priemysel, ale aj zamestnanosť, školstvo, zdravotníctvo a budúcnosť Slovenska,“ dodal Soták.
