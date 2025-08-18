Pri alergickej reakcii na bodnutie hmyzom je potrebné kontaktovať lekára
Pri bodnutí hmyzom vo väčšine prípadov postačí domáce ošetrenie, niektoré prípady však vyžadujú rýchlu a odbornú pomoc.
Život ohrozujúce sú alergické reakcie, ktoré sa prejavujú opuchom dýchacích ciest, sťaženým dýchaním či závratmi. V takých prípadoch treba okamžite použiť adrenalínové pero i volať na linku tiesňového volania. Upozornila na to záchranná zdravotná služba ZaMED.
Priblížila, že pri bodnutí hmyzom je v prvom rade dôležité skontrolovať, či žihadlo ostalo v koži. „Ak je viditeľné, je potrebné ho opatrne odstrániť, aby sme zabránili ďalšiemu vniknutiu jedu do organizmu,“ hovorí záchranár Patrik Brna. Aby sa minimalizovalo riziko infekcie alebo následného zápalu, záchranári odporúčajú ranu dôkladne vyčistiť mydlom a vodou.
Mierny opuch či bolesť v mieste bodnutia sú podľa nich bežnou a prirodzenou reakciou organizmu. Nepríjemné prejavy možno zmierniť jednoduchým chladením. „Stačí priložiť napríklad studený obklad z chladničky či mrazničky, ideálne zabalený v textílii, aby sme pacientovi nespôsobili omrzliny,“ odporúča Brna.
Úľavu od svrbenia, začervenania či opuchu podľa jeho slov prinesie aj lokálna liečba. „Príkladom sú lokálne krémy, ktoré obsahujú antihistaminiká, lieky proti alergii či celkové antihistaminiká vo forme tabletiek,“ priblížil.
