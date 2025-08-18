Wadephul: Na Rusko treba vyvíjať väčší tlak, Kyjev potrebuje záruky
- DNES - 9:16
- Tokio
Šéf nemeckej diplomacie Johann Wadephul v pondelok počas návštevy Japonska vyzval na zvýšený tlak na Rusko vrátane väčšej pomoci Ukrajine. Podľa neho je cieľom prinútiť Moskvu k ústupkom, ktoré by viedli k spravodlivému a trvalému mieru.
Jeho vyhlásenie prišlo v čase, keď sa americký prezident Donald Trump pripravuje hostiť ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a európskych lídrov vrátane nemeckého kancelára Friedricha Merza. Stretnutie vo Washingtone nadväzuje na Trumpove piatkové rokovania s ruským prezidentom Vladimirom Putinom na Aljaške.
„Pravdepodobne nie je prehnané povedať, že celý svet sa pozerá na Washington,“ vyhlásil nemecký minister na spoločnej tlačovej konferencii s japonským náprotivkom Takešim Iwajaom. Podľa Wadephula sú „pevné bezpečnostné záruky kľúčové“, pretože „Ukrajina sa musí vedieť účinne brániť aj po prímerí a uzavretí mierovej dohody“.
Merz, francúzsky prezident Emmanuel Macron, britský premiér Keir Starmer a ďalší európski lídri sa v nedeľu stretli, aby posilnili vyjednávaciu pozíciu Zelenského pred rokovaním v Bielom dome. Privítali americké úvahy o bezpečnostných zárukách pre Ukrajinu, no zároveň zdôraznili, že Kyjev musí byť zahrnutý do všetkých rokovaní o území.
Donald Trump sa v pondelok o 13.15 h miestneho času (19.15 h SELČ) stretne v Bielom dome s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. O približne dve hodiny neskôr, o 15.00 h (21.00 h SELČ), bude hostiť multilaterálne rokovania s európskymi predstaviteľmi, napísala BBC.
Na stretnutí by sa okrem spomínaných európskych lídrov mali zúčastniť aj talianska premiérka Georgia Meloniová, fínsky prezident Alexander Stubb, šéf NATO Mark Rutte a predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Trump v príspevku na sociálnej sieti Truth Social napísal, že to bude „veľký deň“ a „veľká česť“ hostiť „toľko skvelých európskych lídrov“.
