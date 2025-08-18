  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Pondelok, 18.8.2025Meniny má Elena, Helena
22°Bratislava

Pri požiari chaty v Žiline-Strážove vznikla škoda za 60.000 eur

  • DNES - 9:06
  • Žilina
Pri požiari chaty v Žiline-Strážove vznikla škoda za 60.000 eur

Materiálna škoda po nedeľnom (17. 8.) nočnom požiari chaty v žilinskej mestskej časti Strážov bola predbežne odhadnutá na 60.000 eur.

Požiar sa zaobišiel bez zranení. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline na sociálnej sieti.

Požiar hasičom ohlásili o 23.00 h. Na miesto boli vyslaní hasiči z Hasičskej stanice v Žiline a zo žilinskej Záchrannej brigády HaZZ. „Hasiči vytvorili dopravné vedenie vody k požiaru a zasahovali dvoma C prúdmi za súčasného rozoberania konštrukcie chaty. Priestory skontrolovali pomocou termokamery a vyhľadávali skryté ohniská. Pri zásahu použili autonómne dýchacie prístroje,“ priblížilo zásah krajské riaditeľstvo.

Doplnilo, že na miesto privolali zisťovateľa príčin vzniku požiarov. „Príčina vzniku požiaru je v štádiu zisťovania. Následkom požiaru vznikla majiteľke chaty priama materiálna škoda predbežne vyčíslená v sume 60.000 eur,“ dodali hasiči.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Pri alergickej reakcii na bodnutie hmyzom je potrebné kontaktovať lekára

Pri alergickej reakcii na bodnutie hmyzom je potrebné kontaktovať lekára

DNES - 9:23Domáce

Pri bodnutí hmyzom vo väčšine prípadov postačí domáce ošetrenie, niektoré prípady však vyžadujú rýchlu a odbornú pomoc.

Na viacerých križovatkách v Bratislave nefungujú semafory

Na viacerých križovatkách v Bratislave nefungujú semafory

DNES - 9:04Domáce

Na viacerých križovatkách v Bratislave nefungujú semafory. Premávku riadi polícia a vyzýva, aby vodiči zvýšili opatrnosť a rešpektovali pokyny policajtov.

Polícia upozorňuje na obmedzenie dopravy na D1

Polícia upozorňuje na obmedzenie dopravy na D1

DNES - 9:00Domáce

Polícia upozorňuje na obmedzenie dopravy na diaľnici D1 pod Tatrami, ktorá začala platiť od pondelkového rána a potrvá týždeň.

Českého turistu po dvoch dňoch pátrania našli, objavil ho záchranársky pes

Českého turistu po dvoch dňoch pátrania našli, objavil ho záchranársky pes

DNES - 5:50Domáce

Takmer dve desiatky profesionálnych i dobrovoľných horských záchranárov, psovodi i piloti dronov pátrali od soboty (16. 8.) po 66-ročnom českom turistovi.

Vosveteit.sk
Ruskí hackeri opäť udreli. Ak používaš Windows počítač, môžeš byť ich cieľom aj ty. Takto klamú obeteRuskí hackeri opäť udreli. Ak používaš Windows počítač, môžeš byť ich cieľom aj ty. Takto klamú obete
Vieš o tom, že indikátor písania v chate niekedy klame? Pozri sa, ako fungujeVieš o tom, že indikátor písania v chate niekedy klame? Pozri sa, ako funguje
POZOR! Hackeri sa maskujú za obľúbenú službu Slovákov. Pravdepodobne ju používaš aj ty a tento trik je takmer nemožné odhaliťPOZOR! Hackeri sa maskujú za obľúbenú službu Slovákov. Pravdepodobne ju používaš aj ty a tento trik je takmer nemožné odhaliť
Táto baktéria dokáže vytvárať zlato, hovoria vedci. Robí to pojedaním toxických látokTáto baktéria dokáže vytvárať zlato, hovoria vedci. Robí to pojedaním toxických látok
Vedci zvrátili stratu pamäte tým, že naštartovali malé mozgové elektrárne. Svitá nám na lepšie časy?Vedci zvrátili stratu pamäte tým, že naštartovali malé mozgové elektrárne. Svitá nám na lepšie časy?
Chce AI utiecť spod kontroly a vydierať ľudstvo? Vedci odhalili, čo sa deje za oponouChce AI utiecť spod kontroly a vydierať ľudstvo? Vedci odhalili, čo sa deje za oponou
Túto skrytú funkciu si vo Waze zapni. Pomôže ti vyhnúť sa policajným hliadkam aj pokutámTúto skrytú funkciu si vo Waze zapni. Pomôže ti vyhnúť sa policajným hliadkam aj pokutám
AI sa práve naučila čítať tvoje myšlienky. Vie ich dekódovať so 74 % presnosťouAI sa práve naučila čítať tvoje myšlienky. Vie ich dekódovať so 74 % presnosťou
Netflix ešte v auguste s novinkami nekončí. V týchto dňoch na teba čakajú ďalšie peckyNetflix ešte v auguste s novinkami nekončí. V týchto dňoch na teba čakajú ďalšie pecky
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP