Pri požiari chaty v Žiline-Strážove vznikla škoda za 60.000 eur
Materiálna škoda po nedeľnom (17. 8.) nočnom požiari chaty v žilinskej mestskej časti Strážov bola predbežne odhadnutá na 60.000 eur.
Požiar sa zaobišiel bez zranení. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline na sociálnej sieti.
Požiar hasičom ohlásili o 23.00 h. Na miesto boli vyslaní hasiči z Hasičskej stanice v Žiline a zo žilinskej Záchrannej brigády HaZZ. „Hasiči vytvorili dopravné vedenie vody k požiaru a zasahovali dvoma C prúdmi za súčasného rozoberania konštrukcie chaty. Priestory skontrolovali pomocou termokamery a vyhľadávali skryté ohniská. Pri zásahu použili autonómne dýchacie prístroje,“ priblížilo zásah krajské riaditeľstvo.
Doplnilo, že na miesto privolali zisťovateľa príčin vzniku požiarov. „Príčina vzniku požiaru je v štádiu zisťovania. Následkom požiaru vznikla majiteľke chaty priama materiálna škoda predbežne vyčíslená v sume 60.000 eur,“ dodali hasiči.
