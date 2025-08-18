Na viacerých križovatkách v Bratislave nefungujú semafory
Premávku riadi polícia a vyzýva, aby vodiči zvýšili opatrnosť a rešpektovali pokyny policajtov. Polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
„Upozorňujeme vodičov, že na križovatkách Košická - Mlynské nivy, Račianska - Pionierska, Vajnorská - Tomášikova a NAGLS - Žižkova je nefunkčná svetelná signalizácia z dôvodu technického problému,“ priblížila polícia.
Pri alergickej reakcii na bodnutie hmyzom je potrebné kontaktovať lekára
Pri bodnutí hmyzom vo väčšine prípadov postačí domáce ošetrenie, niektoré prípady však vyžadujú rýchlu a odbornú pomoc.
Pri požiari chaty v Žiline-Strážove vznikla škoda za 60.000 eur
Materiálna škoda po nedeľnom (17. 8.) nočnom požiari chaty v žilinskej mestskej časti Strážov bola predbežne odhadnutá na 60.000 eur.
Polícia upozorňuje na obmedzenie dopravy na D1
Polícia upozorňuje na obmedzenie dopravy na diaľnici D1 pod Tatrami, ktorá začala platiť od pondelkového rána a potrvá týždeň.
Českého turistu po dvoch dňoch pátrania našli, objavil ho záchranársky pes
Takmer dve desiatky profesionálnych i dobrovoľných horských záchranárov, psovodi i piloti dronov pátrali od soboty (16. 8.) po 66-ročnom českom turistovi.