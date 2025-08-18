  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Pondelok, 18.8.2025Meniny má Elena, Helena
22°Bratislava

Polícia upozorňuje na obmedzenie dopravy na D1

  • DNES - 9:00
  • Lučivná
Polícia upozorňuje na obmedzenie dopravy na D1

Polícia upozorňuje na obmedzenie dopravy na diaľnici D1 pod Tatrami, ktorá začala platiť od pondelkového rána a potrvá týždeň.

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove na sociálnej sieti uviedlo, že dochádza k čiastočnej uzávere podjazdu Lučivná v smere na Bratislavu.

Obmedzenie bude v úseku kilometra 310,5 - 315,5 a potrvá od pondelka od 8.00 h do nedele 24. augusta do 18.00 h,“ konkretizovala polícia s tým, že obchádzková trasa povedie po cestách I/18 a III/3060.

Národná diaľničná spoločnosť informovala, že dôvodom uzávery je oprava vozovky v tejto časti diaľnice. Práce budú prebiehať v ľavom jazdnom páse, teda v smere na Žilinu. Diaľničiari spresnili, že počas nasledujúcich dní budú motoristi presmerovaní na obchádzkovú trasu. V smere na Žilinu pôjdu od diaľničnej križovatky Mengusovce po ceste I/18 cez križovatku Tatranská Štrba a po ceste III/3060 s možnosťou napojenia na diaľničnú križovatku Štrba.

Žiadame vodičov, aby rešpektovali dočasné dopravné značenie a dodržiavali prijaté opatrenia, ide o bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky,“ uzavrela polícia.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Pri alergickej reakcii na bodnutie hmyzom je potrebné kontaktovať lekára

Pri alergickej reakcii na bodnutie hmyzom je potrebné kontaktovať lekára

DNES - 9:23Domáce

Pri bodnutí hmyzom vo väčšine prípadov postačí domáce ošetrenie, niektoré prípady však vyžadujú rýchlu a odbornú pomoc.

Pri požiari chaty v Žiline-Strážove vznikla škoda za 60.000 eur

Pri požiari chaty v Žiline-Strážove vznikla škoda za 60.000 eur

DNES - 9:06Domáce

Materiálna škoda po nedeľnom (17. 8.) nočnom požiari chaty v žilinskej mestskej časti Strážov bola predbežne odhadnutá na 60.000 eur.

Na viacerých križovatkách v Bratislave nefungujú semafory

Na viacerých križovatkách v Bratislave nefungujú semafory

DNES - 9:04Domáce

Na viacerých križovatkách v Bratislave nefungujú semafory. Premávku riadi polícia a vyzýva, aby vodiči zvýšili opatrnosť a rešpektovali pokyny policajtov.

Českého turistu po dvoch dňoch pátrania našli, objavil ho záchranársky pes

Českého turistu po dvoch dňoch pátrania našli, objavil ho záchranársky pes

DNES - 5:50Domáce

Takmer dve desiatky profesionálnych i dobrovoľných horských záchranárov, psovodi i piloti dronov pátrali od soboty (16. 8.) po 66-ročnom českom turistovi.

Vosveteit.sk
Ruskí hackeri opäť udreli. Ak používaš Windows počítač, môžeš byť ich cieľom aj ty. Takto klamú obeteRuskí hackeri opäť udreli. Ak používaš Windows počítač, môžeš byť ich cieľom aj ty. Takto klamú obete
Vieš o tom, že indikátor písania v chate niekedy klame? Pozri sa, ako fungujeVieš o tom, že indikátor písania v chate niekedy klame? Pozri sa, ako funguje
POZOR! Hackeri sa maskujú za obľúbenú službu Slovákov. Pravdepodobne ju používaš aj ty a tento trik je takmer nemožné odhaliťPOZOR! Hackeri sa maskujú za obľúbenú službu Slovákov. Pravdepodobne ju používaš aj ty a tento trik je takmer nemožné odhaliť
Táto baktéria dokáže vytvárať zlato, hovoria vedci. Robí to pojedaním toxických látokTáto baktéria dokáže vytvárať zlato, hovoria vedci. Robí to pojedaním toxických látok
Vedci zvrátili stratu pamäte tým, že naštartovali malé mozgové elektrárne. Svitá nám na lepšie časy?Vedci zvrátili stratu pamäte tým, že naštartovali malé mozgové elektrárne. Svitá nám na lepšie časy?
Chce AI utiecť spod kontroly a vydierať ľudstvo? Vedci odhalili, čo sa deje za oponouChce AI utiecť spod kontroly a vydierať ľudstvo? Vedci odhalili, čo sa deje za oponou
Túto skrytú funkciu si vo Waze zapni. Pomôže ti vyhnúť sa policajným hliadkam aj pokutámTúto skrytú funkciu si vo Waze zapni. Pomôže ti vyhnúť sa policajným hliadkam aj pokutám
AI sa práve naučila čítať tvoje myšlienky. Vie ich dekódovať so 74 % presnosťouAI sa práve naučila čítať tvoje myšlienky. Vie ich dekódovať so 74 % presnosťou
Netflix ešte v auguste s novinkami nekončí. V týchto dňoch na teba čakajú ďalšie peckyNetflix ešte v auguste s novinkami nekončí. V týchto dňoch na teba čakajú ďalšie pecky
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP