Polícia upozorňuje na obmedzenie dopravy na D1
Polícia upozorňuje na obmedzenie dopravy na diaľnici D1 pod Tatrami, ktorá začala platiť od pondelkového rána a potrvá týždeň.
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove na sociálnej sieti uviedlo, že dochádza k čiastočnej uzávere podjazdu Lučivná v smere na Bratislavu.
„Obmedzenie bude v úseku kilometra 310,5 - 315,5 a potrvá od pondelka od 8.00 h do nedele 24. augusta do 18.00 h,“ konkretizovala polícia s tým, že obchádzková trasa povedie po cestách I/18 a III/3060.
Národná diaľničná spoločnosť informovala, že dôvodom uzávery je oprava vozovky v tejto časti diaľnice. Práce budú prebiehať v ľavom jazdnom páse, teda v smere na Žilinu. Diaľničiari spresnili, že počas nasledujúcich dní budú motoristi presmerovaní na obchádzkovú trasu. V smere na Žilinu pôjdu od diaľničnej križovatky Mengusovce po ceste I/18 cez križovatku Tatranská Štrba a po ceste III/3060 s možnosťou napojenia na diaľničnú križovatku Štrba.
„Žiadame vodičov, aby rešpektovali dočasné dopravné značenie a dodržiavali prijaté opatrenia, ide o bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky,“ uzavrela polícia.
Pri alergickej reakcii na bodnutie hmyzom je potrebné kontaktovať lekára
Pri bodnutí hmyzom vo väčšine prípadov postačí domáce ošetrenie, niektoré prípady však vyžadujú rýchlu a odbornú pomoc.
Pri požiari chaty v Žiline-Strážove vznikla škoda za 60.000 eur
Materiálna škoda po nedeľnom (17. 8.) nočnom požiari chaty v žilinskej mestskej časti Strážov bola predbežne odhadnutá na 60.000 eur.
Na viacerých križovatkách v Bratislave nefungujú semafory
Na viacerých križovatkách v Bratislave nefungujú semafory. Premávku riadi polícia a vyzýva, aby vodiči zvýšili opatrnosť a rešpektovali pokyny policajtov.
Českého turistu po dvoch dňoch pátrania našli, objavil ho záchranársky pes
Takmer dve desiatky profesionálnych i dobrovoľných horských záchranárov, psovodi i piloti dronov pátrali od soboty (16. 8.) po 66-ročnom českom turistovi.