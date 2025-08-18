  • Články
Zelenskyj víta „historickú“ ponuku bezpečnostných záruk pre Ukrajinu od USA

  • DNES - 6:00
  • Kyjev
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v nedeľu privítal rozhodnutie Washingtonu ponúknuť Ukrajine bezpečnostné záruky. Vyjadril sa tak deň pred svojím stretnutím s americkým prezidentom Donaldom Trumpom vo Washingtone, informovala agentúra AFP.

Bezpečnostné záruky, ktoré sú výsledkom našej spoločnej práce, musia byť skutočne veľmi praktické, musia poskytovať ochranu na súši, vo vzduchu aj na mori a ich podoba sa musí utvárať za účasti Európy,“ napísal Zelenskyj v príspevku na sociálnych sieťach.

Jeho vyjadrenie bolo zverejnené po videokonferencii lídrov koalície ochotných - európskych spojencov Ukrajiny, ktorá sa konala v nedeľu popoludní.

Podľa Zelenského sa účastníci rokovania zhodli, že „kľúčové otázky sa musia riešiť za účasti Ukrajiny v trojstrannom formáte: Ukrajina, Spojené štáty a ruské vedenie“.

Na pondelok avizované stretnutie vo Washingtone sa uskutoční v rámci diskusií o ďalšej podpore Ukrajiny. Prezident Trump bude v Bielom dome hostiť okrem ukrajinského prezidenta aj predsedníčku Európskej komisie Ursulu von der Leyenovú a viacerých ďalších európskych lídrov.

Zdroj: Info.sk, TASR
